KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

Hatim Es‑Saoubi kreeg een schorsing van twee wedstrijden met uitstel. De centrale verdediger van KAA Gent zal dus zondag beschikbaar zijn om het op te nemen tegen Racing Genk. Een opsteker voor De Buffalo's en coach Rik De Mil

Deze zomer was Hatim Es-Saoubi overgekomen van FAR Rabat voor 1,2 miljoen euro. Tot dusver heeft de 25-jarige Marokkaan het moeilijk om te overtuigen en stond hij sinds de start van het seizoen slechts twee keer in de basis.

Ook bij de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge afgelopen weekend begon Hatim Es-Saoubi op de bank, maar na een halfuur mocht hij toch invallen voor de geblesseerde Maksim Paskotsi. Al werd dat geen groot succes.

Hatim Es-Saoubi mag spelen tegen Racing Genk

De verdediger kreeg een kans om zich te bewijzen, maar het draaide uit op een nachtmerrie voor de Marokkaanse belofteninternational, want hij werd al werd vroeg in de tweede helft uitgesloten, na slechts 19 minuten op het veld te hebben gestaan in de wedstrijd.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft beslist om Hatim Es-Saoubi een schorsing op te leggen van 2 wedstrijden met uitstel na zijn rode kaart tegen Cercle Brugge. Hatim kan bijgevolg geselecteerd worden voor de wedstrijd van zondag tegen KRC Genk.#COBW #GNTGNK pic.twitter.com/RLuXJnXJlk — KAA Gent (@KAAGent) February 25, 2026

Toch kreeg hij clementie van het Disciplinair Comité voor het profvoetbal, dat hem een schorsing van twee wedstrijden met uitstel oplegde, zo liet AA Gent in een communiqué weten. Hatim Es-Saoubi is dus beschikbaar om het zondag op te nemen tegen Racing Genk.



Op die manier krijgt Rik De Mil - die zeker in defensief opzicht met heel wat puzzelwerk zit - toch nog een extra optie om op te stellen in de clash met Genk, die zeer belangrijk kan worden in de strijd om de Champions' Play-offs.