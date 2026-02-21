Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?

Extra dompers voor Rik De Mil en Gent: twee extra verdedigers out, eentje lang geschorst?
KAA Gent ging danig met de billen bloot in eigen huis tegen Cercle Brugge. En tot overmaat van ramp zal het de komende weken zo mogelijk nog meer puzzelen worden voor coach Rik De Mil. Die zag mogelijk verschillende verdedigers uitvallen.

Op het halfuur moest Maksim Paskotsi worden vervangen. Rik De Mil koos voor Hatim Es-Saoubi om hem te gaan vervangen, maar dat werd ook geen onverdeeld succes. De verdediger pakte net na rust namelijk een rode kaart.

Rik De Mil zal moeten puzzelen (centraal) achteraan

Voor zijn charge op de enkel/scheenbeen van Agyekum werd die naar de kant gestuurd. En zo had Rik De Mil opnieuw een andere verdediger nodig: Siebe Van Der Heyden. "Die was klaar om te spelen, maar het was wel op de limiet."

"Hij is tijdens zijn schorsing geblesseerd geraakt en trainde pas gisteren een eerste keer helemaal vol. Het was dus nipt, maar nood breekt wet", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie na de nederlaag tegen Cercle Brugge.

Paskotsi én Hashioka tijdje buiten strijd voor KAA Gent?

Wat Paskotsi betreft ziet het er overigens niet al te goed uit. Die lijkt een paar weken buiten strijd te zien. En tot overmaat van ramp werd bij de rust ook nog Daiki Hashioka vervangen. Ook die lijkt een paar weken te moeten missen.

Lees ook... Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1
Als Es-Saoubi een (zware) schorsing oploopt, dan wordt de spoeling achteraan plots heel erg dun. Van Der Heyden zal normaal gezien met een extra trainingsweek wel in de basis kunnen worden gedropt, maar met ook onder meer Samoise in de lappenmand is Matties Volckaert de enige andere verdedigende zekerheid.

