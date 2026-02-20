Eén raad voor Ivan Leko richting Atletico Madrid: "Dat zou het wel eens kunnen worden"

Club Brugge dwong deze week een 3-3-gelijkspel af tegen Atletico Madrid. Dat opent alvast perspectieven voor de terugwedstrijd.

Gelijkspel tegen Atletico Madrid

In de tussenronde van de Champions League speelde Club Brugge in eigen huis 3-3 gelijk tegen Atletico Madrid. Volgens Hein Vanhaezebrouck zijn er de nodige mogelijkheden voor blauw-zwart.

Zeker omdat je het gevoel hebt dat je die ploeg aankunt, al is het wel de vraag hoe je de match zal benaderen. “Je hebt een 3-3, dus je moet niet per se naar Madrid gaan om te winnen”, stelt de analist in Het Nieuwsblad.

Al kan je het ook van de andere kant bekijken. Als je Atletico bij de keel grijpt, dan komen ze wel in de problemen. “Molina is geen geweldige rechtsachter, als die onder druk staat. Dus daar liggen mogelijkheden.”

Club Brugge oefent maar beter op strafschoppen

Vanhaezebrouck merkt wel op dat de omstandigheden met een vol stadion en een helse sfeer helemaal anders zullen zijn. Ook daar moeten ze bij Club Brugge zeker rekening mee houden. De analist sluit af met gouden raad.

“Het gaat niet makkelijk zijn, maar ook niet onmogelijk. Ik zei vooraf 25-75 en dat daar blijf ik bij. Maar ik geef Leko nog één raad: ga op strafschoppen trainen, want dat zou het wel eens kunnen worden”, besluit Vanhaezebrouck.