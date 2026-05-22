Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

Simon Mignolet is toch al even gelauwerd door zijn ploegmaats. Zondag komt er nog een galamatch aan, nu Club Brugge al verzekerd is van de twintigste landstitel.

Mignolet keek vanuit de dug-out toe in Mechelen, want Van den Heuvel kreeg opnieuw de voorkeur. "Het was heel erg spannend. Het klopt dat we het zelf spannend gemaakt hebben, maar tegelijkertijd zijn we er toch in geslaagd om het naar ons toe te trekken. Je wist ook dat Union vijf minuten later dan ons begonnen was aan de tweede helft."

Daardoor moesten de Club Brugge-spelers na afloop van de wedstrijd in Mechelen de uitslag van Union afwachten. "Ze scoren dan ook nog en die goal wordt afgekeurd. Wij krijgen op dat moment de gelijkmaker binnen. Het was een heel speciale avond. Het enige positieve eraan was dat het mij energie gegeven heeft en we lekker konden feesten. Ik ben heel erg blij dat het gelukt is."

Mignolet kon goed volgen wat gebeurde in Gent-Union

Mignolet zag dus met zijn eigen ogen hoe Union scoorde in de slotfase tegen Gent maar het doelpunt afgekeurd zag voor nipt buitenspel. "De cameramensen zaten net naast mij. Ik kon het heel erg goed volgen." Bijna moest Club Brugge komende zondag dus toch nog vol aan de bak tegen Gent, maar daar is het van gespaard gebleven.

Mignolet verwachtte sowieso een lange feestnacht, maar mag zondag naar alle verwachting ook onder de lat plaatsnemen voor een prachtig afscheid. "Ik laat het op mij afkomen. We zullen wel zien wat er gebeurt. Mijn carrière is prachtig geweest", besluit de 35-voudig Rode Duivel. Ook op zijn laatste hoofdstuk bij Club mag Big Si heel fier zijn.

Zondag galamatch voor Mignolet

Zijn ploegmaats wensen hem een echte galamatch toe. "Ja, hij verdient een galamatch zondag", zegt Carlos Forbs over de doelman. "Wat een carrière heeft hij gehad! Deze prijs is voor hem, zo kan hij zijn carrière afsluiten in schoonheid." Joaquin Seys is er zeker van dat het mooi wordt voor Mignolet. "Sowieso. Dat verdient hij ook. Wat hij allemaal voor de club betekend heeft... Ik gun het hem heel hard."