'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Feyenoord dreigt zich plots te mengen in de strijd om Ichem Ferrah. De Nederlandse topclub was aanvankelijk geen kandidaat, maar door de nakende komst van Dévy Rigaux kan daar snel verandering in komen. Dat nieuws is slecht voor Gent en Genk.

Genk en Gent krijgen plots concurrentie

Ichem Ferrah groeide dit seizoen uit tot een van de revelaties in de Keuken Kampioen Divisie. De twintigjarige flankaanvaller van LOSC Lille maakte indruk tijdens zijn uitleenbeurt aan SC Cambuur, waar hij twaalf doelpunten en zes assists verzamelde in 35 competitiewedstrijden.

Die prestaties bleven niet onopgemerkt. KAA Gent en KRC Genk volgen de Fransman met Algerijnse roots al een tijdje en hoopten mogelijk toe te slaan tijdens de zomermercato. Ook buitenlandse clubs zoals Norwich City, FC Kopenhagen en Malmö FF tonen interesse.

Nu dreigt echter een nieuwe en veel zwaardere concurrent op te duiken: Feyenoord. De Rotterdammers hielden Ferrah eerder niet actief in de gaten, maar de situatie veranderde de afgelopen dagen opvallend snel.

Rigaux kan meteen zijn stempel drukken

De reden voor die plotse interesse lijkt rechtstreeks verbonden aan Dévy Rigaux. De huidige sportieve kracht achter de schermen bij Club Brugge staat op het punt om technisch directeur te worden bij Feyenoord.

Volgens Franse transferbronnen zou Rigaux de naam van Ferrah intern hebben doorgeschoven als mogelijke versterking voor de Nederlandse topclub. Daarmee zou hij meteen stevig kunnen wegen op het transferbeleid in De Kuip.

Ferrah wordt gezien als een profiel dat perfect past binnen de visie van Feyenoord: jong, technisch sterk, explosief en met aanzienlijke groeimarge. Bovendien zoekt de club mogelijk een opvolger voor Anis Hadj Moussa, waardoor extra flankaanvallers welkom zijn.

Voor Gent en Genk is dat slecht nieuws. Feyenoord beschikt financieel over meer slagkracht en kan sportief een aantrekkelijk project aanbieden, inclusief Europees topvoetbal.

Lille wil nog niet definitief verkopen

Ferrah ligt nog onder contract bij LOSC Lille, dat zijn ontwikkeling nauwgezet opvolgt. De Franse club ziet potentieel in de speler en zou hem liefst nog een seizoen verhuren om extra ervaring op te doen.

Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op ongeveer 2 miljoen euro, al kan een definitieve transfer duurder uitvallen door de toenemende belangstelling. Zeker nu meerdere clubs zich mengen in het dossier, dreigt een biedstrijd.

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

