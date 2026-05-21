Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Sporting Hasselt mag toch naar de Challenger Pro League nadat het donderdag zijn licentie behaalde. Sam Kerkhofs reageert opgelucht en ziet de club nu volop werk maken van de stap naar profvoetbal.

Sporting Hasselt heeft een lange weg afgelegd, maar het doel is bereikt. De club behaalde onlangs de titel in Eerste Nationale en heeft uiteindelijk ook haar licentie beet. De Licentiecommissie gaf die eerst niet, maar nadat de club in beroep ging kwam uiteindelijk alles in orde.

Kerkhofs opgelucht na licentie voor Sporting Hasselt

Op die manier kan Sporting Hasselt volgend seizoen gewoon in de Challenger Pro League aantreden. Het heeft veel werk gekost van iedereen binnen de club. "We zijn zeer opgelucht", vertelde Sam Kerkhofs bij Het Belang van Limburg.

"De laatste week was er eentje met weinig slaap. Het was de laatste kans en we hadden het niet meer in eigen hand. Dan is het wel spannend, natuurlijk." Het waren, door het licentieverhaal, lange weken voor iedereen die de Spor liefheeft.

"We hebben de hoop nooit opgegeven. We wisten waar het aan lag en dat hebben we in orde gebracht. De administratieve beginnersfouten zijn uit ons dossier gehaald. Voor de rest zijn de commissie en het auditoraat meegegaan in onze redenering om het op een financieel zo gezond mogelijke manier aan te pakken."

De club besloot om afgelopen seizoen zijn wedstrijden al te organiseren op CPL-niveau. Alles rond de matchen heen kostte hen wat meer dan bij reeksgenoten, waardoor het budget wat lager zou zijn geweest.





Toch bleek dat net een belangrijk onderdeel van het plan. Hasselt wilde niet plots boven zijn stand gaan leven, maar stap voor stap groeien richting profvoetbal. Intussen wordt ook naast het veld volop doorgewerkt om die overgang mogelijk te maken.

"Het uitvak wordt al vergroot", onthulde Kerkhofs. "De omheining rondom het veld wordt verstevigd. Dat waren de laatste twee infrastructurele zaken die uitgevoerd moesten worden. En ook alles met betrekking tot partnerships en supporters zal in orde gebracht worden om klaar te zijn voor de Challenger Pro League midden augustus."