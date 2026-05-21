Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Brandon Morren
Sporting Hasselt mag toch naar de Challenger Pro League nadat het donderdag zijn licentie behaalde. Sam Kerkhofs reageert opgelucht en ziet de club nu volop werk maken van de stap naar profvoetbal.

Sporting Hasselt heeft een lange weg afgelegd, maar het doel is bereikt. De club behaalde onlangs de titel in Eerste Nationale en heeft uiteindelijk ook haar licentie beet. De Licentiecommissie gaf die eerst niet, maar nadat de club in beroep ging kwam uiteindelijk alles in orde.

Op die manier kan Sporting Hasselt volgend seizoen gewoon in de Challenger Pro League aantreden. Het heeft veel werk gekost van iedereen binnen de club. "We zijn zeer opgelucht", vertelde Sam Kerkhofs bij Het Belang van Limburg.

"De laatste week was er eentje met weinig slaap. Het was de laatste kans en we hadden het niet meer in eigen hand. Dan is het wel spannend, natuurlijk." Het waren, door het licentieverhaal, lange weken voor iedereen die de Spor liefheeft.

"We hebben de hoop nooit opgegeven. We wisten waar het aan lag en dat hebben we in orde gebracht. De administratieve beginnersfouten zijn uit ons dossier gehaald. Voor de rest zijn de commissie en het auditoraat meegegaan in onze redenering om het op een financieel zo gezond mogelijke manier aan te pakken."

De club besloot om afgelopen seizoen zijn wedstrijden al te organiseren op CPL-niveau. Alles rond de matchen heen kostte hen wat meer dan bij reeksgenoten, waardoor het budget wat lager zou zijn geweest.

Toch bleek dat net een belangrijk onderdeel van het plan. Hasselt wilde niet plots boven zijn stand gaan leven, maar stap voor stap groeien richting profvoetbal. Intussen wordt ook naast het veld volop doorgewerkt om die overgang mogelijk te maken.

"Het uitvak wordt al vergroot", onthulde Kerkhofs. "De omheining rondom het veld wordt verstevigd. Dat waren de laatste twee infrastructurele zaken die uitgevoerd moesten worden. En ook alles met betrekking tot partnerships en supporters zal in orde gebracht worden om klaar te zijn voor de Challenger Pro League midden augustus."

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

LIVE: Aiaiai Van den Heuvel... KV Mechelen maakt uit het niets gelijk

LIVE: Gent mist vroege strafschop tegen Union SG, rusten met 0-0!

LIVE: Anderlecht gaat rusten met 2-0, werk aan de winkel voor STVV

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

 Speeldag 31
KVK Tienen KVK Tienen 1-1 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 3-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 4-3 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 3-1 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
KVV Zelzate KVV Zelzate 2-3 Knokke Knokke
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 OH Leuven OH Leuven
Diegem Sport Diegem Sport 2-3 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 Dessel Sport Dessel Sport

