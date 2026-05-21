OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

KV Mechelen neemt na dit seizoen afscheid van drie spelers. Vooral het vertrek van Kerim Mrabti komt hard aan bij Malinwa, waar hij jarenlang een vaste waarde was.

KV Mechelen zal er donderdag alles aan doen om te voorkomen dat Club Brugge kampioen speelt Achter de Kazerne. Verder nemen de Kakkers het zondag nog op tegen STVV. Voor enkele spelers worden de laatste twee wedstrijden van het seizoen extra speciaal omdat het ook hun laatste matchen bij de club zullen worden.

Mrabti vertrekt na jaren bij Malinwa

Malinwa maakte namelijk bekend dat drie jongens het team zullen verlaten na dit seizoen. De aflopende contracten van Kerim Mrabti, Mory Konaté en Hassane Bandé zullen niet worden verlengd. Vooral het afscheid van Mrabti wordt een groot item binnen de club.

Sportief directeur Tom Caluwé lichtte de situatie toe via de clubwebsite. "Het doet pijn om Kerim te zien vertrekken", begint Caluwé. "Hij was een van mijn belangrijkste transfers tijdens mijn eerste periode bij de club. Daarom voelt dit afscheid dubbel aan."

Geen akkoord over nieuw contract

Er werden gesprekken gevoerd over een contractverlenging, maar een overeenkomst kwam er uiteindelijk niet. "De standpunten lagen te ver uit elkaar, maar het wederzijdse respect en de waardering blijven groot."

Mrabti nam ook zelf het woord. "Het waren intense weken. De onzekerheid en de vele vragen wogen door. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is, zodat iedereen vooruit kan kijken. Ik ben de club, mijn ploegmaats en de staf enorm dankbaar, zowel de huidige als iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Mijn kinderen zijn in Mechelen geboren en opgegroeid. Dit is en blijft onze thuis."



𝐄𝐞𝐧𝐬 𝐊𝐚𝐤𝐤𝐞𝐫, 𝐚𝐥𝐭𝐢𝐣𝐝 𝐊𝐚𝐤𝐤𝐞𝐫. 💛❤️



Malinwa neemt op het einde van het seizoen afscheid van deze drie kleppers.



— KV Mechelen (@kvmechelen) May 21, 2026

Ook Konaté en Bandé nemen afscheid

Mory Konaté en Hassane Bandé vertrekken dus ook. Konaté kwam in 2023 aan bij de club en speelde al 64 wedstrijden in het rood-geel. Hij scoorde vier keer en gaf ook één assist. Bandé werd in oktober 2025 transfervrij opgepikt. Hij kwam 35 keer in actie voor Malinwa en scoorde 12 doelpunten.

"KV Mechelen bedankt Kerim, Mory en Hassane voor hun inzet, professionaliteit en bijdrage aan de club. Alle drie hebben ze op hun eigen manier een blijvende indruk nagelaten bij Malinwa. We wensen hen veel succes in het verdere verloop van hun carrière", besluit de club.