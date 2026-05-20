Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Arbnor Muja lijkt overal zijn stempel achter te laten. Na succes bij Antwerp en een avontuur in Turkije is de flankaanvaller nu ook één van de revelaties bij STVV. Moet een Belgische topclub komende zomer toeslaan?

Kampioen met Antwerp

Royal Antwerp FC zal Arbnor Muja niet snel vergeten. De Albanese flankaanvaller maakte deel uit van de ploeg die in 2023 de dubbel pakte en schreef mee geschiedenis met de legendarische titelmatch in Genk.

Muja koestert die herinnering nog steeds. “Ik heb mijn truitje van die wedstrijd thuis ingekaderd tegen de muur hangen”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Ik verkoop het voor geen geld van de wereld.”

Na de historische landstitel volgde ook een avontuur in de Champions League, maar achter de schermen begon Antwerp steeds meer financiële problemen te voelen. “Na het behalen van de dubbel is de financiële crisis begonnen”, aldus Muja. Volgens hem ging daardoor een deel van de opgebouwde stabiliteit verloren.

Via Turkije naar revelatie bij STVV

Na de groepsfase van de Champions League trok Muja naar Samsunspor in Turkije. Daar kende hij wisselend succes, maar ondertussen is hij opnieuw helemaal opengebloeid bij STVV.

Bij STVV groeide de 27-jarige winger uit tot één van de smaakmakers van het seizoen. Zijn snelheid, diepgang en werkkracht maken hem opnieuw bijzonder waardevol in de Jupiler Pro League.



Lees ook... 🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel›

Muja zelf blijft opvallend zelfverzekerd. “Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt”, zei hij met een knipoog. Toch klinkt daarin ook een zekere waarheid door. Zowel bij Antwerp als nu bij STVV maakte hij deel uit van een ploeg die boven de verwachtingen presteerde.

Haalt een Belgische topclub hem terug?

De vraag is nu waar de toekomst van Muja ligt. STVV beschikt over een aankoopoptie, waardoor de Truienaars hem mogelijk definitief kunnen overnemen van Samsunspor. Zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer 3 miljoen euro geschat, een haalbaar bedrag voor verschillende Belgische topclubs.

Opvallend: vorige zomer was er volgens Muja nog interesse van Antwerp, al kwam die te laat. Een terugkeer sluit hij niet uit. Ook clubs als Club Brugge of RSC Anderlecht zouden met zijn profiel extra snelheid en ervaring kunnen binnenhalen.