Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arbnor Muja lijkt overal zijn stempel achter te laten. Na succes bij Antwerp en een avontuur in Turkije is de flankaanvaller nu ook één van de revelaties bij STVV. Moet een Belgische topclub komende zomer toeslaan?

Kampioen met Antwerp

Royal Antwerp FC zal Arbnor Muja niet snel vergeten. De Albanese flankaanvaller maakte deel uit van de ploeg die in 2023 de dubbel pakte en schreef mee geschiedenis met de legendarische titelmatch in Genk.

Muja koestert die herinnering nog steeds. “Ik heb mijn truitje van die wedstrijd thuis ingekaderd tegen de muur hangen”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Ik verkoop het voor geen geld van de wereld.”

Na de historische landstitel volgde ook een avontuur in de Champions League, maar achter de schermen begon Antwerp steeds meer financiële problemen te voelen. “Na het behalen van de dubbel is de financiële crisis begonnen”, aldus Muja. Volgens hem ging daardoor een deel van de opgebouwde stabiliteit verloren.

Via Turkije naar revelatie bij STVV

Na de groepsfase van de Champions League trok Muja naar Samsunspor in Turkije. Daar kende hij wisselend succes, maar ondertussen is hij opnieuw helemaal opengebloeid bij STVV.

Bij STVV groeide de 27-jarige winger uit tot één van de smaakmakers van het seizoen. Zijn snelheid, diepgang en werkkracht maken hem opnieuw bijzonder waardevol in de Jupiler Pro League.

Lees ook... 🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

Muja zelf blijft opvallend zelfverzekerd. “Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt”, zei hij met een knipoog. Toch klinkt daarin ook een zekere waarheid door. Zowel bij Antwerp als nu bij STVV maakte hij deel uit van een ploeg die boven de verwachtingen presteerde.

Haalt een Belgische topclub hem terug?

De vraag is nu waar de toekomst van Muja ligt. STVV beschikt over een aankoopoptie, waardoor de Truienaars hem mogelijk definitief kunnen overnemen van Samsunspor. Zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer 3 miljoen euro geschat, een haalbaar bedrag voor verschillende Belgische topclubs.

Opvallend: vorige zomer was er volgens Muja nog interesse van Antwerp, al kwam die te laat. Een terugkeer sluit hij niet uit. Ook clubs als Club Brugge of RSC Anderlecht zouden met zijn profiel extra snelheid en ervaring kunnen binnenhalen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Arbnor Muja

Meer nieuws

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

11:40
🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

09:30
2
Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

07:20
1
Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

08:30
'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

08:30
4
Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

11:20
Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

10:00
7
Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

09:00
1
Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

21:40
Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge Analyse

Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

07:00
6
Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

22:00
9
Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

21:00
8
22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

08:00
2
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

20:40
RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

20:00
1
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Analyse

Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

23:00
4
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar Analyse

Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar

18:40
1
Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

18:20
6
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

22:30
3
'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

19:40
4
Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

21:20
OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

20:20
1
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
37
Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld Opinie

Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld

14:40
3
Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

17:20
2
Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

16:30
1
Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

19:20
'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

19/05
12
'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

19:00
Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

18:00
Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

13:30
4
🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

17:40
Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

16:00
1
Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

19/05
108

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 21/05 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Wesl Wesl over Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer FCBalto FCBalto over Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge JaKu JaKu over Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal JaKu JaKu over 'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder' Vital Verheyen Vital Verheyen over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Vital Verheyen Vital Verheyen over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Boskofabbe Boskofabbe over 🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel JaKu JaKu over Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda' LordJozef LordJozef over 'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved