Aernout Van Lindt
Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen
Komt er een einde aan het verhaal van Momodou Sonko bij KAA Gent? Toen hij naar de Arteveldestad kwam, waren er meteen grote verwachtingen. De Buffalo's kaapten hem bovendien weg voor de neus van grote concurrent Club Brugge. Maar de verwachtingen werden nooit ingelost.

Het laatste bericht dat we schrijven op onze website Voetbalkrant.com waarin Momodou Sonko het vermelden waard was, dateert alweer van 8 maart. Dat betekent meteen dat de Champions' Play-offs van de winger niet indrukwekkend te noemen zijn.

De voorbije wedstrijden mocht Sonko hier en daar wel al wat speelminuten vergaren en tegen STVV begon hij nog eens in de basis, maar werd hij bij de rust alweer vervangen. Daardoor zit hij nu aan 116 speelminuten uit vier wedstrijden in deze play-offs.

Momodou Sonko met adelbrieven en voor meer dan zeven miljoen euro gekomen

Als we er de cijfers van het volledige seizoen bijnemen, dan zit de 21-jarige Gambiaanse Zweed ondertussen aan 785 speelminuten verdeeld over 27 wedstrijden. Vaak als invaller kwam hij daarin tot twee assists.

Niet slecht an sich, maar veel te weinig voor een speler die bij zijn aankomst in januari 2024 nog vier miljoen euro waard was volgens Transfermarkt. Daar blijft er ondertussen alweer maar 2,2 miljoen euro meer van over. 

Neemt KAA Gent na 75 wedstrijden afscheid van Sonko?

Bovendien werd Sonko voor liefst 7,25 miljoen euro gekocht van het Zweedse BK Häcken in januari 2024. Via bonussen kon dat bedrag zelfs nog wat oplopen, maar veel bonussen zullen er via KAA Gent niet zijn verdiend. 

Club Brugge, Bologna, Barcelona en nog heel wat andere ploegen zagen in 2024 nog wel wat in Sonko. Uiteindelijk was het verrassend KAA Gent dat hem in huis wist te halen, nadat ze eerder met Franck Surdez het 'goedkopere alternatief' hadden weggeplukt voor de neus van Antwerp, Anderlecht, Leipzig en anderen.

Beide spelers konden echter nooit helemaal hun stempel zetten bij KAA Gent. Nochtans heeft Sonko in die jaren toch wel wat kansen gekregen. En ook heel wat verschillende coaches om het aan te gaan laten zien. 

Hein Vanhaezebrouck, Wouter Vrancken, Danijel Milicevic, Ivan Leko en Rik De Mil: geen van de vijf coaches gaf Sonko uiteindelijk een vaste basisplaats. En dus staat de teller na 2,5 jaar bij KAA Gent op 75 wedstrijden, met daarin vier goals en zes assists.

Te weinig rendement dus, al zijn er wel momenten waarin de winger laat zien dat hij over kwaliteiten beschikt. Die komen er te weinig constant uit jammer genoeg. Volgens Het Nieuwsblad staat hij daarom nu dan ook op het lijstje met namen die mogen vertrekken bij KAA Gent.

Excuses voor Sonko zijn ondertussen al lang op

Dat was een jaar geleden ook al eens het geval, maar toen vonden ze geen koper die genoeg geld op tafel wilde leggen. “Laten we zien binnen een paar maanden of hij ook nog dat niveau haalt. Die wisselvalligheid die hij in zijn spel heeft zal niet zomaar verdwenen zijn", was Hein Vanhaezebrouck enkele maanden geleden al profetisch na een goede match van Sonko.

"Sonko is de recordtransfer van Gent. Ze betaalden zeven à acht miljoen euro voor hem en het komt er gewoon al een tijdje echt niet uit", was ook Olivier Deschacht vorig jaar al eens streng bij DAZN. "Neen, de excuses zijn ondertussen echt wel op."

