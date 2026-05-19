Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend
Er lijkt een einde te komen aan een historisch tijdperk bij Manchester City. Volgens verschillende Engelse media heeft Pep Guardiola beslist om na dit seizoen afscheid te nemen van de Engelse topclub.
Opvolger Pep Guardiola is voormalig assistent van Spanjaard
Volgens Fabrizio Romano heeft Enzo Maresca ondertussen een mondeling akkoord bereikt met Manchester City om er vanaf komende zomer Pep Guardiola op te volgen.
De Italiaan zou bij City een contract voor drie seizoenen ondertekenen. Binnen de club gold Maresca al langer als de ideale opvolger van Guardiola, mede omdat hij het huis perfect kent. Hij werkte eerder al als assistent van de Spaanse topcoach in Manchester.
Die ontwikkeling kan mogelijk ook gevolgen hebben voor andere topclubs én trainersdossiers in Europa. Zo blijft de toekomst van Antonio Conte bij SSC Napoli bijzonder onzeker. De Italiaanse succescoach flirt nadrukkelijk met een vertrek uit Napels en wordt steeds vaker genoemd als toekomstige bondscoach van Italië.
🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.
Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹
Onder meer BBC, The Athletic en Daily Mail melden dat de Spaanse succescoach zijn vertrek intern zou hebben aangekondigd. Daardoor zou Guardiola komende zondag mogelijk voor de allerlaatste keer op de bank zitten bij City, wanneer Aston Villa op bezoek komt in het Etihad Stadium.
Pep Guardiola zondag laatste keer op de bank bij City
Guardiola begon in 2016 aan zijn avontuur bij Manchester City en groeide er uit tot één van de succesvolste trainers uit de clubgeschiedenis. In bijna tien seizoenen tijd verzamelde hij een indrukwekkende prijzenkast met onder meer zes landstitels en een langverwachte Champions League-trofee.
Onder hem werd Kevin De Bruyne ook een absolute wereldster en hij maakte van Jeremy Doku één van de meest gevreesde flankaanvallers ter wereld.
Ook dit seizoen blijft City nog meestrijden om de prijzen. De club won al de League Cup en de FA Cup en maakt mathematisch nog kans op de Engelse titel, al lijkt Arsenal het deze keer niet te zullen afgeven.
Enzo Maresca als opvolger?
Het vertrek van Guardiola hing al langer in de lucht. De voorbije maanden doken steeds meer geruchten op over mogelijke vermoeidheid na bijna een decennium aan de top van het Engelse voetbal.
Ondertussen wordt ook al volop gespeculeerd over zijn mogelijke opvolger. Volgens The Athletic geldt Enzo Maresca als één van de belangrijkste kandidaten om Guardiola op te volgen bij Manchester City.
De Spaanse coach bouwde in Manchester een indrukwekkend palmares uit. Naast zes Premier League-titels won hij ook drie keer de FA Cup, vijf keer de League Cup, de Champions League, de UEFA Super Cup en het WK voor clubs.
Voor Guardiola zou daarmee een nieuw hoofdstuk afsluiten in een trainerscarrière die eerder ook al bijzonder succesvol was bij FC Barcelona en FC Bayern München.
