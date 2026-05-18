Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Aernout Van Lindt
De barrages tussen Lommel en Dender moeten bepalen wie volgend seizoen in de Jupiler Pro League aantreedt. Dender probeert het behoud veilig te stellen, terwijl Lommel na een sterke eindspurt in de Challenger Pro League vol droomt van promotie.

Lommel pakt het groots aan: 18 bussen naar Denderleeuw

Na de late zege tegen Dender was de sfeer bij Lommel SK ontspannen. Dinsdag krijgt de selectie van Lee Johnsen vrij en vanaf woensdag wordt er achter gesloten deuren getraind. Dat weet Het Belang van Limburg alvast te melden.

Door de 3-2 overwinning in eigen huis wordt de wedstrijd op bezoek bij Dender zo mogelijk nog belangrijker. Lommel zet alles op alles, net als zijn supporters. Volgens de krant zullen er niet minder dan 18 supportersbussen de oversteek maken van Lommel naar Denderleeuw. De komende week zal meer duidelijk worden over wie het laatste ticket voor de Jupiler Pro League binnenhaalt. 

Er staat veel op het spel in de wedstrijden tussen Lommel en Dender. Te beginnen zondag in het Soevereinstadion en een week later in Denderleeuw. De supporters van Lommel geloven er alvast enorm in, zo blijkt.

Er zijn al meer dan 5000 tickets voor de thuiswedstrijd verkocht en ook het uitvak in Denderleeuw zal afgeladen vol zitten. Voor beide ploegen is het dan ook duidelijk dat er bijzonder veel op het spel staat in de barrageduels.

Lommel mobiliseert de supporters voor dubbele clash met Dender

"We moeten beseffen dat we voor de toekomst van de club spelen", gaf Nathan Rôdes al heel duidelijk aan over de dubbele clash tussen Dender en Lommel. En ook bij Lommel is er hoop, geloof en de nodige stress over wat er zit aan te komen.

Lommel mag nochtans uitkijken met vertrouwen naar het dubbele duel met Dender. In de play-offs wonnen ze met 3-1 en 1-3 van Beerschot en in de ronde daarvoor met 1-2 en 3-0 van Club Luik: 12 op 12, 11 gemaakte goals en drie goals tegen.

Lommel kijkt met vertrouwen uit naar duels met Dender

In januari leek het er nog op dat de top-6 halen een zware opdracht zou worden, maar door een goede eindspurt wisten de Limburgers vierde te worden. Even werd nog gedroomd van rechtstreekse promotie, maar dat bleek uiteindelijk niet mogelijk.

"Dat we nu deze barrages spelen, dat was iets waar we begin dit seizoen niet op gehoopt hadden. In de play-offs doen we het fantastisch. Vier wedstrijden met vier duidelijke zeges. Nu moeten we enkel de laatste twee hordes nog overwinnen tegen Dender."

"En daar gaan we volop voor", aldus doelman en rasechte Limburger Matthias Pieklak in Het Laatste Nieuws. Bij Lommel willen ze de ervaring meenemen uit het duel met Kortrijk twee jaar geleden, toen het net niet lukte. Zondag 17 mei (16 uur) ontvangt Lommel de ploeg uit de Denderstreek. De return volgt een week later bij Dender, zaterdag 23 mei om 18.15 uur. 

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Matthias Pieklak

