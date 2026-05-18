Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Aernout Van Lindt
Zulte Waregem gaat erdoorheen met de grove borstel. Zo nemen ze deze zomer afscheid van (minstens) vijf spelers. Een aantal aflopende contracten zullen niet worden verlengd en zij nemen nu afscheid. Ook van de supporters.

Nieuw afscheid bij Zulte Waregem

"Na twee seizoenen nemen we afscheid van onze Physical Coach. De Fransman kiest voor een nieuwe uitdaging. Bedankt Yohwen om onze Boeren op het juiste moment te laten zweten", aldus Zulte Waregem in een post op hun sociale media.
Daarmee nemen ze bij Zulte Waregem nu ook afscheid van Yohwen Guihard. Die kwam twee jaar geleden over van Lierse, samen met Sven Vandenbroeck. Van de T1 werd eerder dit seizoen al afscheid genomen, nu vertrekt ook Guihard dus bij Zulte Waregem. De club zal deze zomer een ferme make-over ondergaan, want ook over de T1 is nog geen zekerheid.

"Na afloop van dit seizoen lopen de spelerscontracten van Jelle, Lukas, Stavros, Andres en Benoit (Nyssen) af. We nemen afscheid van deze jongens die de voorbije jaren mee kleur hebben gegeven aan onze club, zowel op als naast het veld."

"Hun inzet, engagement en verbondenheid met onze supporters zullen we niet vergeten. We bedanken hen oprecht voor alles wat ze voor onze club hebben betekend en wensen hen alle succes toe in hun verdere voetbalcarrière en daarbuiten."

Gepast afscheid op komst voor spelers Zulte Waregem

"Samen met de sfeergroep bereidt Essevee een gepast afscheid voor. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Dender zetten we hen dan ook graag in de bloemetjes", aldus Essevee in een bericht op de sociale media. Naast van icoon Jelle Vossen namen we dus ook afscheid van Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoit Nyssen en Andres Labie.

Ondertussen wordt al volop afscheid genomen van de spelers via de sociale media. Door de spelers zelf. "Hallo, supporters. Na 2,5 jaar is het tijd om afscheid te nemen", aldus Stavros Gavriel bijvoorbeeld op Facebook. "Jullie loyaliteit en vastberadenheid zal ik altijd koesteren in de volgende stappen van mijn carrière."

Spelers nemen afscheid via Facebook

"Bedankt voor alles", aldus de winger in een emotionele boodschap. Ook Lukas Willen heeft al afscheid genomen: "Ik kijk met enorm veel dankbaarheid terug op mijn periode bij Zulte Waregem, waar ik mijn debuut heb mogen maken."

"Het heeft me gemaakt tot de speler wie ik ben, maar ook tot de persoon die ik ben. Jullie, de supporters, hebben mij enorm veel gesteund en dat is iets wat ik altijd met mij zal meedragen. Ik zal de mensen van de Essevee-familie nooit vergeten, maar nu is het tijd om afscheid van elkaar te nemen. Zaterdag nog één keer samen, nog één keer Essevee."

