'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

David Hubert ging met Union SG zwaar onderuit op bezoek bij Club Brugge: 5-0. De zwaarste nederlaag voor Union sinds de terugkeer in de Jupiler Pro League. En misschien ook wel op het meest pijnlijke moment ooit. De titel lijkt te zijn gaan vliegen. En vliegt binnenkort ook David Hubert?

"Voetbal kan wreed zijn, we hebben de twee kanten ervaren op enkele dagen tijd. Ik vind het vooral jammer voor mijn jongens, maar als je heel ambitieus bent dan hoort het erbij om heel teleurgesteld te zijn", aldus David Hubert in zijn reactie na de wedstrijd tegen Club Brugge zondagavond.

David Hubert wilde geen excuses gaan zoeken, ook niet in de kalender die voor Union twee absolute toppers binnen drie dagen had gepland. "Sport is blijft een raar spelletje. We gaan deze teleurstelling nu proberen te verwerken en dan mooie ons seizoen proberen af te sluiten."

Prachtig seizoen voor Union SG, ondanks waarschijnlijk geen titel

De Croky Cup werd wél in huis gehaald en verder werd ook opnieuw een knappe tweede plaats gepakt in de Champions' Play-offs - tenzij er deze week dus nog mirakels zouden gebeuren. Een knappe prestatie dus voor David Hubert en Union SG?

Binnen het bestuur van Union hadden ze misschien toch op nog wat meer gehoopt. Een dubbel om écht de voet naast Club Brugge te zetten? Het had gekund, gemogen en misschien volgens sommigen wel gemoeten. En dus zou er wel eens een stevige beslissing genomen kunnen worden.

David Hubert moet plots vrezen voor zijn job

Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri zouden ze bij Union SG zelfs denken aan een ontslag voor David Hubert deze zomer, zodat ze volgend seizoen kunnen verder bouwen met een nieuwe oefenmeester. Ook de voorbije jaren deden ze het vaak met een nieuwe coach in een nieuw seizoen.



De zware nederlaag zou hard zijn aangekomen bij Union SG, waardoor er mogelijk een zware beslissing kan volgen. Al zou dat na het huidige seizoen wel een beetje kortzichtig zijn. Union is zeker van de voorrondes van de Champions League, is zeker van minstens de groepsfase van de Europa League én heeft er een geweldig seizoen opzitten.