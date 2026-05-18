Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge zette Union SG met zware 5-0-cijfers opzij en komt zo dicht bij de titel. Blauw-zwart kan donderdag al kampioen spelen tegen KV Mechelen.

Club Brugge heeft zondagavond zwaar uitgehaald tegen Union SG. Blauw-zwart won met 5-0 van de regerende landskampioen. Na één helft spelen stond het 3-0 en leek de wedstrijd al beslist. Het was voor de Brusselaars de zwaarste nederlaag sinds hun terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Na dit resultaat staat Club met vier punten los op kop van het klassement. Of de bekermatch nog in de benen zat of niet, de gevolgen zijn groot. De kans dat Club zich tot landskampioen kroont is na deze wedstrijd enorm geworden. En dat kan zelfs al bijzonder snel gaan gebeuren.

Club Brugge kan titel donderdag al grijpen

Volgende week donderdag, op de voorlaatste speeldag, zou blauw-zwart de champagne al kunnen ontkurken. Club Brugge neemt het dan op tegen KV Mechelen en is bij winst al zeker van de landstitel. Een gelijkspel volstaat als Union niet wint tegen KAA Gent. Als de Brusselaars verliezen tegen de Buffalo's is ook een nederlaag van Club goed om kampioen te spelen.

Maar als het donderdag niet lukt volgt er in het weekend een nieuwe kans. Hoe groot die kans zou zijn hangt uiteraard af van de resultaten van donderdag, als Club nog geen kampioen is. De huidige leider neemt het dan op tegen KAA Gent, terwijl Union het tegen Anderlecht opneemt.