Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Club Brugge zette Union SG met zware 5-0-cijfers opzij en komt zo dicht bij de titel. Blauw-zwart kan donderdag al kampioen spelen tegen KV Mechelen.

Club Brugge heeft zondagavond zwaar uitgehaald tegen Union SG. Blauw-zwart won met 5-0 van de regerende landskampioen. Na één helft spelen stond het 3-0 en leek de wedstrijd al beslist. Het was voor de Brusselaars de zwaarste nederlaag sinds hun terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Na dit resultaat staat Club met vier punten los op kop van het klassement. Of de bekermatch nog in de benen zat of niet, de gevolgen zijn groot. De kans dat Club zich tot landskampioen kroont is na deze wedstrijd enorm geworden. En dat kan zelfs al bijzonder snel gaan gebeuren.

Club Brugge kan titel donderdag al grijpen

Volgende week donderdag, op de voorlaatste speeldag, zou blauw-zwart de champagne al kunnen ontkurken. Club Brugge neemt het dan op tegen KV Mechelen en is bij winst al zeker van de landstitel. Een gelijkspel volstaat als Union niet wint tegen KAA Gent. Als de Brusselaars verliezen tegen de Buffalo's is ook een nederlaag van Club goed om kampioen te spelen.

Maar als het donderdag niet lukt volgt er in het weekend een nieuwe kans. Hoe groot die kans zou zijn hangt uiteraard af van de resultaten van donderdag, als Club nog geen kampioen is. De huidige leider neemt het dan op tegen KAA Gent, terwijl Union het tegen Anderlecht opneemt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
1
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
4
"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

21:05
5
Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinning wedstrijd

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinning wedstrijd

08:30
🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

20:29
DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

20:40
1
🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

19:30
1
VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

19:00
11
Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

07:50
Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

06:30
1
Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

22:40
1
Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

22:20
Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

21:00
1
🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

21:30
🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

20:13
2
KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

20:00
Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

18:30
Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

16:00
2
Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10
1
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

18:15
7
Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

17:30
1
Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

18:00
5
Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

16:45
KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

16:22
2
Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

17:00
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

15:31
Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

16:30
2
Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

15:00
Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

13:28
5
OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

13:00
Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde? Interview

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

12:00
1
Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

11:31
5
Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

11:51
Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
2
BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

10:48
40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess Geert66 Geert66 over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' Don Bozhinov Don Bozhinov over Anderlecht - KV Mechelen: 2-2 JaKu JaKu over "Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union IXL IXL over Club Brugge - Union SG: 5-0 Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia aangespoelde aangespoelde over Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Ratko Svilar Ratko Svilar over BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting Goro Goro over In dit geval speelt Club Brugge op donderdag al kampioen Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved