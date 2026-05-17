Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Napoli heeft zich verzekerd van deelname aan de volgende Champions League door Pisa met 0-3 te verslaan. Kevin De Bruyne viel na een uur spelen in en liet mooie dingen zien.

Romelu Lukaku komt dit seizoen niet meer in actie voor Napoli. De Belgische aanvaller kreeg van de club toestemming om terug te keren naar België, waar hij in Antwerpen verder zal werken aan zijn herstel. Na verschillende fysieke kwaaltjes dit seizoen moet de Rode Duivel fit raken voor het WK.

De Bruyne kreeg op training een stevige klap in het gezicht

Intussen keerde Kevin De Bruyne terug in de Napolitaanse selectie na een bewogen week. De Belgische middenvelder had op training een klap in het gezicht gekregen na een contact met Giovanni Di Lorenzo. De Italiaanse staf besliste om bij de aftrap geen risico te nemen.

Twee goals in de eerste helft

Scott McTominay opende na twintig minuten de score tegen Pisa. Enkele minuten later maakte Amir Rrahmani de tweede Napolitaanse treffer. Napoli stond collectief erg sterk en beheerste zijn voorsprong met veel rust.

Sterke invalbeurt van Kevin De Bruyne

De Bruyne kwam na iets meer dan een uur spelen het veld op. Ondanks de sporen in zijn gezicht liet de Belg een goede indruk na en toonde hij veel zin om aan het spel deel te nemen. De Napoli-supporters gaven hem bij zijn invalbeurt een mooi applaus. Rasmus Højlund maakte er nog 3-0 van en legde zo de eindstand vast. Napoli is zeker van een plek in de top vier en heeft zich geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen.