Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Napoli heeft zich verzekerd van deelname aan de volgende Champions League door Pisa met 0-3 te verslaan. Kevin De Bruyne viel na een uur spelen in en liet mooie dingen zien.

Romelu Lukaku komt dit seizoen niet meer in actie voor Napoli. De Belgische aanvaller kreeg van de club toestemming om terug te keren naar België, waar hij in Antwerpen verder zal werken aan zijn herstel. Na verschillende fysieke kwaaltjes dit seizoen moet de Rode Duivel fit raken voor het WK.

De Bruyne kreeg op training een stevige klap in het gezicht

Intussen keerde Kevin De Bruyne terug in de Napolitaanse selectie na een bewogen week. De Belgische middenvelder had op training een klap in het gezicht gekregen na een contact met Giovanni Di Lorenzo. De Italiaanse staf besliste om bij de aftrap geen risico te nemen.

Twee goals in de eerste helft

Scott McTominay opende na twintig minuten de score tegen Pisa. Enkele minuten later maakte Amir Rrahmani de tweede Napolitaanse treffer. Napoli stond collectief erg sterk en beheerste zijn voorsprong met veel rust.

Sterke invalbeurt van Kevin De Bruyne

De Bruyne kwam na iets meer dan een uur spelen het veld op. Ondanks de sporen in zijn gezicht liet de Belg een goede indruk na en toonde hij veel zin om aan het spel deel te nemen. De Napoli-supporters gaven hem bij zijn invalbeurt een mooi applaus. Rasmus Højlund maakte er nog 3-0 van en legde zo de eindstand vast. Napoli is zeker van een plek in de top vier en heeft zich geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Pisa
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust Live

LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust

19:22
VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

19:00
Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

18:30
Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

18:15
4
Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

18:00
1
Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

17:30
1
Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

16:45
KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

16:22
2
Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

16:30
1
Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

16:00
1
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

15:31
🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

15:30
2
Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

15:00
Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10
1
Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

13:28
5
OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

13:00
Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde? Interview

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

12:00
1
Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

11:51
Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

11:31
5
BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

10:48
35
Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
2
'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

09:50
1
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

09:25
2
LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54
KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

08:50
8
KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

08:20
29
'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

07:00
3
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

22:42
Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

22:29
Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

22:16
1
Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

21:59
1
Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

21:44
13
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
1
🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

21:08
1
Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

20:23

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 37
Como Como 1-0 Parma Parma
AS Roma AS Roma 2-0 Lazio Lazio
Pisa Pisa 0-3 Napoli Napoli
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 0-2 Fiorentina Fiorentina
Inter Milaan Inter Milaan 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Atalanta Atalanta 0-0 Bologna Bologna
Udinese Udinese 20:45 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 20:45 Torino Torino
Sassuolo Sassuolo 20:45 Lecce Lecce

Nieuwste reacties

Allé Maurice Allé Maurice over Club Brugge - Union SG: 3-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - KV Mechelen: 2-2 Goro Goro over Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet Swakke25 Swakke25 over Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dat ontgoochelt me nog het meest" Timmy89 Timmy89 over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt A30 A30 over Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München William Wallace William Wallace over Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved