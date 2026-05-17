Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Brandon Morren, voetbaljournalist
Na drie seizoenen in het shirt van Spartak Moskou heeft Théo Bongonda zijn vertrek aangekondigd. In 2023 had hij Cádiz ingeruild voor Rusland.

Théo Bongonda (30) verlaat Rusland. De aanvaller van Spartak Moskou kondigde via Instagram aan dat hij de club uit de Russische hoofdstad na drie seizoenen verlaat aan het einde van zijn contract. Bongonda tekende in 2023 bij Spartak Moskou, dat hem voor 7,5 miljoen euro overnam van het Spaanse FC Cádiz.

Bongonda verlaat Rusland met een gemengd gevoel. Hij speelde 75 wedstrijden en maakte 16 doelpunten voor Spartak Moskou, maar kwam dit seizoen nauwelijks nog aan spelen toe. Zijn laatste optreden dateert van 14 maart, toen hij inviel tegen Zenit Sint-Petersburg.

Théo Bongonda verliet België en KRC Genk in 2022 voor FC Cádiz, wat de Limburgers 3,5 miljoen euro opleverde. Racing Genk had in 2019 zelf diep in de buidel getast voor de Belgisch-Congolese flankaanvaller en betaalde 7 miljoen euro om hem weg te halen bij Zulte Waregem. Bongonda werd toen de duurste transfer ooit tussen twee Belgische clubs.

WK en transfer voor Bongonda

Het vertrek van Théo Bongonda komt er aan de vooravond van de bekendmaking van de selectie van Sébastien Desabre voor het WK 2026. De voormalige Belgische belofteninternational, die sinds 2022 voor de Leopards uitkomt, zal daar zo goed als zeker bij zijn. Bongonda telt 37 caps en 7 doelpunten voor Congo en is onder Desabre een vaste waarde.


Na het WK zal Théo Bongonda dus op zoek gaan naar een nieuwe club. De ex-speler van Zulte Waregem, Celta Vigo en Trabzonspor heeft een interessant cv. Clubs uit de Jupiler Pro League zouden hun kans kunnen wagen. Bongonda speelde al meer dan 170 wedstrijden in de Jupiler Pro League, goed voor 56 doelpunten en 35 assists. De vraag is alleen of hij bereid is terug te keren naar de Jupiler Pro League voor een veel lager loon dan hij in Rusland opstreek.

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

