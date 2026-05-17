Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Na drie seizoenen in het shirt van Spartak Moskou heeft Théo Bongonda zijn vertrek aangekondigd. In 2023 had hij Cádiz ingeruild voor Rusland.

Théo Bongonda (30) verlaat Rusland. De aanvaller van Spartak Moskou kondigde via Instagram aan dat hij de club uit de Russische hoofdstad na drie seizoenen verlaat aan het einde van zijn contract. Bongonda tekende in 2023 bij Spartak Moskou, dat hem voor 7,5 miljoen euro overnam van het Spaanse FC Cádiz.

Bongonda verlaat Rusland met een gemengd gevoel. Hij speelde 75 wedstrijden en maakte 16 doelpunten voor Spartak Moskou, maar kwam dit seizoen nauwelijks nog aan spelen toe. Zijn laatste optreden dateert van 14 maart, toen hij inviel tegen Zenit Sint-Petersburg.

Théo Bongonda verliet België en KRC Genk in 2022 voor FC Cádiz, wat de Limburgers 3,5 miljoen euro opleverde. Racing Genk had in 2019 zelf diep in de buidel getast voor de Belgisch-Congolese flankaanvaller en betaalde 7 miljoen euro om hem weg te halen bij Zulte Waregem. Bongonda werd toen de duurste transfer ooit tussen twee Belgische clubs.

WK en transfer voor Bongonda

Het vertrek van Théo Bongonda komt er aan de vooravond van de bekendmaking van de selectie van Sébastien Desabre voor het WK 2026. De voormalige Belgische belofteninternational, die sinds 2022 voor de Leopards uitkomt, zal daar zo goed als zeker bij zijn. Bongonda telt 37 caps en 7 doelpunten voor Congo en is onder Desabre een vaste waarde.



Na het WK zal Théo Bongonda dus op zoek gaan naar een nieuwe club. De ex-speler van Zulte Waregem, Celta Vigo en Trabzonspor heeft een interessant cv. Clubs uit de Jupiler Pro League zouden hun kans kunnen wagen. Bongonda speelde al meer dan 170 wedstrijden in de Jupiler Pro League, goed voor 56 doelpunten en 35 assists. De vraag is alleen of hij bereid is terug te keren naar de Jupiler Pro League voor een veel lager loon dan hij in Rusland opstreek.