Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Na de verloren bekerfinale tegen Union is de maat vol voor de ultras van Anderlecht. Zij kondigen een opvallende maatregel aan voor de laatste drie wedstrijden.

Anderlecht heeft eerder deze week de bekerfinale verloren van Union SG. Paars-wit was de underdog en ging na verlengingen met 3-1 onderuit tegen de stadsrivaal. Voor de Brusselaars betekent dit een nieuw seizoen zonder prijs.

De club speelt nog drie wedstrijden dit seizoen. Zondag nemen ze het op tegen KV Mechelen, volgende week donderdag komt STVV op bezoek (met Keisuke Goto) en om het seizoen af te sluiten trekt Anderlecht nog naar Union.

Op steun van de fans kunnen ze niet meer rekenen dit seizoen, dat is al zeker. Zondag, enkele uren voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, stuurden ze een boodschap de wereld in. South Leaders deelde een bericht op Facebook waarin het duidelijk maakt niet meer actief te supporteren voor de club dit seizoen. Er wordt ook met de vinger gewezen naar het bestuur.

Het bericht van de Anderlecht-fans:

"Nu we op het punt staan om een negende opeenvolgende seizoen zonder titel af te sluiten, hebben wij, de ultragroepen, besloten om voor de laatste drie wedstrijden van het seizoen een ingrijpende maatregel te nemen."

"Negen seizoenen — en zelfs langer — waarin we alles hebben gegeven, bij elke wedstrijd, zowel in België als in alle uithoeken van Europa. Negen seizoenen waarin we het onaanvaardbare hebben aanvaard, het onvergeeflijke hebben vergeven en keer op keer hebben gedaan alsof we geloofden in “de nieuwe juiste persoon” die deze club weer op de rails zou zetten en een koers zou geven die haar geschiedenis en haar supporters waardig is."



"Negen seizoenen gekenmerkt door herhaaldelijke acties, protesten en waarschuwingen, telkens met dezelfde vastberadenheid: de belangen van deze vier legendarische letters zo goed mogelijk verdedigen. We zijn niet altijd onberispelijk geweest. Maar in tegenstelling tot velen binnen deze club zijn wij wel in staat om onszelf in vraag te stellen."

"Vandaag herkennen we ons al lang niet meer in wat er voor onze ogen gebeurt. Geen visie meer, geen trots meer, geen respect meer voor degenen die dit embleem overal volgen, zonder ooit op te geven. Als de maat vol is, moet je een krachtige beslissing kunnen nemen. We zijn het beu en hebben er genoeg van om mislukkingen te accepteren. We zijn de loze beloften beu en walgen van het totale gebrek aan reactie en ambitie. De passie die ons ondanks alles nog overeind hield, is uiteindelijk verdwenen."

"Daarom zullen we tijdens de laatste drie wedstrijden van het seizoen niet voor sfeer zorgen op de tribunes. We vragen ook aan al onze leden om tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen geen spullen met het logo van onze twee groepen te dragen, uit respect voor dit gezamenlijke besluit. Onze verkoopstanden blijven ook gesloten tijdens de laatste twee thuiswedstrijden."

"Aan onze aandeelhouders en bestuurders: het is tijd om uw verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met deze club te beheren als louter entertainmentbedrijf. Royal Sporting Club Anderlecht verdient beter dan dit.​ Als u niet langer de ambitie hebt om deze club te laten groeien, als u vindt dat u al “genoeg gegeven” hebt, neem dan uw verantwoordelijkheid en vertrek."