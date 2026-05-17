BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

Joseph Oosting is niet langer de trainer van Antwerp. Zondag, twee dagen na de 3-0-nederlaag tegen OH Leuven werd hij ontslagen. Dat maakte de club zelf bekend via de officiële kanalen.

Joseph Oosting is niet langer de hoofdtrainer van Antwerp. De 3-0-nederlaag tegen OH Leuven op vrijdag was de druppel voor het bestuur. De club maakte haar beslissing zondagvoormiddag bekend via de officiële kanalen.

Joseph Oosting ontslagen bij Antwerp

De Nederlandse trainer stond sinds 1 december aan het roer bij The Great Old. Rood-wit nam Oosting aan boord nadat hij eerder op het seizoen al zijn koffers mocht pakken bij FC Twente. Op deze manier wordt het dus een absoluut rampseizoen voor hem met twee ontslagen op korte tijd.

Het liep al langere tijd stroef bij Antwerp. De club kende nog wel een prima periode, net na zijn komst, maar het goede gevoel zakte al snel weg. Oosting en zijn troepen konden eigenlijk nooit echt aanspraak maken op de Champions' Play-offs.

"De club heeft beslist om volgend seizoen niet verder te gaan met Joseph Oosting als T1", opent Antwerp op de clubwebsite. "Daarom wordt de samenwerking met de Nederlander met onmiddellijke ingang stopgezet."

Omdat het seizoen niet lang meer duurt zal Antwerp zijn tijd nemen om een nieuwe trainer te vinden. Voorlopig neemt assistent Faris Haroun over. "Onder leiding van Faris Haroun zullen de laatste twee wedstrijden van het seizoen afgewerkt worden. RAFC bedankt Joseph Oosting voor zijn inzet en wenst hem alle succes toe in het verdere verloop van zijn carrière", besluit de club.



Lees ook... Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"›

Drie pijnlijke nederlagen op rij doen Oosting de das om

Nadat de Champions' Play-offs niet gehaald werden verergde de situatie. Antwerp staat na acht speeldagen pas voorlaatste in de Europe Play-offs. Eind april werd er nog gewonnen van Westerlo, maar nadien liep alles mis. Er was de zware 0-5-thuisnederlaag tegen Standard, de 0-1 tegen Charleroi en dan deze week de 3-0 tegen OH Leuven. Negen tegendoelpunt zonder zelf te scoren, dat kan moeilijk goed worden gepraat. De supporters riepen vrijdagavond om zijn ontslag en kregen al snel hun zin.