BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2889

Joseph Oosting is niet langer de trainer van Antwerp. Zondag, twee dagen na de 3-0-nederlaag tegen OH Leuven werd hij ontslagen. Dat maakte de club zelf bekend via de officiële kanalen.

Joseph Oosting is niet langer de hoofdtrainer van Antwerp. De 3-0-nederlaag tegen OH Leuven op vrijdag was de druppel voor het bestuur. De club maakte haar beslissing zondagvoormiddag bekend via de officiële kanalen.

Joseph Oosting ontslagen bij Antwerp

De Nederlandse trainer stond sinds 1 december aan het roer bij The Great Old. Rood-wit nam Oosting aan boord nadat hij eerder op het seizoen al zijn koffers mocht pakken bij FC Twente. Op deze manier wordt het dus een absoluut rampseizoen voor hem met twee ontslagen op korte tijd.

Het liep al langere tijd stroef bij Antwerp. De club kende nog wel een prima periode, net na zijn komst, maar het goede gevoel zakte al snel weg. Oosting en zijn troepen konden eigenlijk nooit echt aanspraak maken op de Champions' Play-offs.

"De club heeft beslist om volgend seizoen niet verder te gaan met Joseph Oosting als T1", opent Antwerp op de clubwebsite. "Daarom wordt de samenwerking met de Nederlander met onmiddellijke ingang stopgezet."

Omdat het seizoen niet lang meer duurt zal Antwerp zijn tijd nemen om een nieuwe trainer te vinden. Voorlopig neemt assistent Faris Haroun over. "Onder leiding van Faris Haroun zullen de laatste twee wedstrijden van het seizoen afgewerkt worden. RAFC bedankt Joseph Oosting voor zijn inzet en wenst hem alle succes toe in het verdere verloop van zijn carrière", besluit de club.

Lees ook... Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Drie pijnlijke nederlagen op rij doen Oosting de das om

Nadat de Champions' Play-offs niet gehaald werden verergde de situatie. Antwerp staat na acht speeldagen pas voorlaatste in de Europe Play-offs. Eind april werd er nog gewonnen van Westerlo, maar nadien liep alles mis. Er was de zware 0-5-thuisnederlaag tegen Standard, de 0-1 tegen Charleroi en dan deze week de 3-0 tegen OH Leuven. Negen tegendoelpunt zonder zelf te scoren, dat kan moeilijk goed worden gepraat. De supporters riepen vrijdagavond om zijn ontslag en kregen al snel hun zin.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Joseph Oosting

Meer nieuws

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

21:59
'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

09:50
1
KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

08:50
5
Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

09:25
2
Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54
KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

08:20
12
Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

14:00
25
'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

07:00
2
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

22:42
Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

22:16
1
Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

22:29
Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

21:44
7
Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

20:23
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
1
🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

21:08
1
Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

20:34
1
'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

19:59
STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

19:40
3
🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

19:10
Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

18:00
2
Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

18:50
DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

18:30
3
'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

17:00
5
"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

17:45
3
🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

16:30
Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

16:00
Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

15:30
2
Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf"

15:00
4
DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

DONE DEAL: sleutelfiguur kondigt zijn vertrek aan bij Barcelona

14:30
Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

13:30
3
"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

13:00
4
Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

12:00
1
Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

11:30
3
Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

16/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Joske89 Joske89 over Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit? Super KVCW Super KVCW over Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en André Coenen André Coenen over 'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer' TatstOn TatstOn over Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn" André Coenen André Coenen over KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard Joske89 Joske89 over Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond" TatstOn TatstOn over Ariël Jacobs bijzonder streng voor spelers én heel Anderlecht: "Dat was bijna zo dramatisch als de match zelf" Joe Joe over Anderlecht - KV Mechelen: - TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved