Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

Na de enorme ontgoocheling van donderdag sprak César Huerta met ons. Hij zou zondag weleens een van de verrassingen van Jérémy Taravel in de basiself kunnen zijn.

Na het grootste deel van het seizoen te hebben gemist door een zware blessure, is César Huerta eindelijk terug op het veld. De topaankoop van Olivier Renard bij diens start kende moeilijke eerste maanden in Europa en hoopt dat hij na die periode, die hij onlangs omschreef als de zwaarste uit zijn carrière, eindelijk kan ontploffen en Anderlecht kan helpen.

“Fysiek voel ik me elk weekend beter en beter. Ik denk dat ik dat ook heb laten zien bij mijn invalbeurten, ik voel me goed. Het resultaat volgde niet, maar dat is voetbal. Er zaten veel emoties in die wedstrijd”, zegt ‘Chino’ Huerta. “We misten intelligentie aan het einde van de match en concentratie aan het begin van de verlengingen. Dat wordt afgestraft.”

Het WK 2026 als doel voor Huerta

De terugkeer van de Mexicaan komt misschien net iets te laat om Javier Aguirre echt nog te overtuigen. Toch blijft César Huerta naar eigen zeggen rustig. “Ik ben daar kalm onder. Ik heb moeilijke maanden achter de rug, met zeven maanden zonder te spelen. Ik denk dat ik me op mezelf moet focussen”, zegt hij. “Ik moet blijven verbeteren en blijven werken voor het team.”

Of dat genoeg zal zijn om het WK in eigen land mee te maken? “Ik weet niet of het zal volstaan, maar dat ligt niet in mijn handen. Ik moet werken, mezelf tonen in dit seizoenseinde en uiteindelijk is het aan de bondscoach om zijn beslissing te nemen”, benadrukt Huerta. “Of ik contact met hem heb gehad? Nee, alleen met de medische staf van de nationale ploeg.”

Na twee sterke invalbeurten in de laatste wedstrijden is César Huerta in elk geval kandidaat voor een basisplaats, nu Mihajlo Cvetkovic de rest van het seizoen moet missen. Als hij RSCA aan een Europees ticket helpt, zou Javier Aguirre hem zomaar kunnen oproepen. Dat zou voor Huerta een enorme opluchting zijn.