Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Club Brugge en Union SG kijken elkaar zondag in de ogen in een mogelijk beslissende titelclash. Frank Boeckx ziet één duidelijk werkpunt voor blauw-zwart.

Zondagavond is het tijd voor een van de grootste wedstrijden van het seizoen in de Jupiler Pro League. Leider Club Brugge ontvangt Union SG dat op slechts één punt achtervolgt. Alle voetballiefhebbers in België zullen aandachtig voor hun tv zitten.

Blauw-zwart heeft het thuisvoordeel én spelers in vorm. Dat ziet ook Frank Boeckx. "Het is de Christos Tzolis-show in de Champions’ Play-offs geworden", zegt de voormalige doelman bij DAZN. "Het is fantastisch welk niveau hij haalt en Tresoldi scoort ook weer thuis. Het helpt voor Club dat ze zondag thuis spelen, want hij scoort meer thuis dan uit."

Boeckx waarschuwt Club Brugge voor gebrek aan efficiëntie

Het zijn allemaal dingen die in het voordeel van blauw-zwart spelen, maar toch ziet Boeckx ook een duidelijk werkpunt. "Als je één ding moet aanhalen dat ze beter moeten doen tegen Union SG, dan is het de efficiëntie. De kansen die ze tegen STVV hebben gecreëerd, zoveel ga je er tegen Union niet krijgen."

"Dat lijkt me onrealistisch", gaat de analist verder. "Je moet efficiënt zijn. Nu hebben ze heel veel laten liggen tegen STVV. Als je dat tegen Union doet dan kan je ervan uitgaan dat ze je, met één kans, in de problemen brengen."

Nog een groot voordeel voor Club is dat Union eerder deze week nog in actie kwam. De Brusselaars wonnen de bekerfinale van Anderlecht, maar moesten daar wel 120 minuten lang voor spelen. In de titelstrijd kan dit nog een groot nadeel zijn voor hen.



Lees ook... LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust›

"Het is zaak voor Club Brugge om op voorsprong te komen, want achterkomen tegen Union is een probleem. En dan efficiënt te zijn met de kansen die je creëert. Maar ik denk dat Club met de thuisaanhang gaat vlammen en starten als nooit tevoren. Omdat ze natuurlijk ook weten dat Union net een wedstrijd heeft gespeeld", besluit Boeckx.