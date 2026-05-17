Brandon Morren
Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura
Racing Genk bleef tegen Standard opnieuw steken op een gelijkspel en zag bovendien twee spelers geblesseerd uitvallen. Nicky Hayen gaf na afloop een update. Ibrahima Bangoura zou een hersenschudding hebben opgelopen, Adedeji-Sternberg een blessure aan de hamstring.

Racing Genk heeft zaterdag niet kunnen winnen op het veld van Standard. Het werd 0-0 na een wedstrijd waarin de Limburgers opnieuw lang niet efficiënt genoeg waren. Het is het verhaal van het seizoen geworden bij Genk, dat vaak genoeg dominant kan zijn, maar er niet genoeg mee doet.

Dankzij een beter doelpuntensaldo staan ze nog wel kop in de Europe Play-offs. Standard volgt met hetzelfde aantal punten (34) terwijl KVC Westerlo dit weekend kon profiteren en 33 eenheden telt in het klassement. Het wordt dus geen tweestrijd tussen Genk en de Rouches.

Genk krijgt dubbele blessureklap bovenop puntenverlies

Maar buiten het resultaat kreeg Genk nog een dubbele opdoffer te verwerken. Zo moesten er twee spelers noodgedwongen naar de kant met een blessure. Na een halfuur spelen kon Noah Adedeji-Sternberg niet meer verder. Hij liep een spierblessure op.

Ook Ibrahima Bangoura moest de strijd al vroeg staken: hij kwam na de rust het veld niet meer op. Na afloop kwam trainer Nicky Hayen verduidelijken wat nu juist het probleem is bij de twee jonge spelers. "Adedeji-Sternberg heeft iets acuut gevoeld in de hamstring", vertelde hij bij Sporza.

Over de ernst van de blessure werd nog niet gecommuniceerd door Genk, maar echt goed ziet het er niet uit voor de winger. Over Bangoura lijken ze bij de Limburgers wél meer te weten. Hij heeft volgens Hayen tijdens de rust overgegeven. Vermoedelijk liep de verdedigende middenvelder een hersenschudding op.

Zo zit Genk voor de tweede week op rij met blessurezorgen. Deze week had de medische staf zijn handen vol met Daan Heymans en Konstantinos Karetsas, die afgelopen weekend kleine blessure opliepen. Volgende week speelt Genk nog twee wedstrijden om het seizoen af te sluiten én een Europees ticket binnen te halen: thuis tegen Antwerp en op bezoek bij OH Leuven.

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

Alvaro Arbeloa kiest zélf zijn favoriete opvolger bij Real Madrid: "Ik zou blij zijn"

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

STVV is dolblij, maar houdt meteen ook rekening met worstcasescenario voor Europees avontuur

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

DONE DEAL: Club Brugge haalt toptalent op in Duitsland

'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

Hold-up in Charleroi: Westerlo zet druk op Standard en Genk

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

🎥 Jérémy Doku krijgt mooi cadeau van ... Ajay Mitchell

Wat verandert de bekerfinale voor de titelstrijd en strijd om Europa? Dit staat er nog op het spel

Sensationeel: ex-spelers Beerschot en Club Brugge spelen cruciale rol in rechtstreeks titelduel in Schotland

Het zal toch niet? 'Bliksemontslag in Jupiler Pro League ligt op tafel'

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

