Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Racing Genk bleef tegen Standard opnieuw steken op een gelijkspel en zag bovendien twee spelers geblesseerd uitvallen. Nicky Hayen gaf na afloop een update. Ibrahima Bangoura zou een hersenschudding hebben opgelopen, Adedeji-Sternberg een blessure aan de hamstring.

Racing Genk heeft zaterdag niet kunnen winnen op het veld van Standard. Het werd 0-0 na een wedstrijd waarin de Limburgers opnieuw lang niet efficiënt genoeg waren. Het is het verhaal van het seizoen geworden bij Genk, dat vaak genoeg dominant kan zijn, maar er niet genoeg mee doet.

Dankzij een beter doelpuntensaldo staan ze nog wel kop in de Europe Play-offs. Standard volgt met hetzelfde aantal punten (34) terwijl KVC Westerlo dit weekend kon profiteren en 33 eenheden telt in het klassement. Het wordt dus geen tweestrijd tussen Genk en de Rouches.

Genk krijgt dubbele blessureklap bovenop puntenverlies

Maar buiten het resultaat kreeg Genk nog een dubbele opdoffer te verwerken. Zo moesten er twee spelers noodgedwongen naar de kant met een blessure. Na een halfuur spelen kon Noah Adedeji-Sternberg niet meer verder. Hij liep een spierblessure op.

Ook Ibrahima Bangoura moest de strijd al vroeg staken: hij kwam na de rust het veld niet meer op. Na afloop kwam trainer Nicky Hayen verduidelijken wat nu juist het probleem is bij de twee jonge spelers. "Adedeji-Sternberg heeft iets acuut gevoeld in de hamstring", vertelde hij bij Sporza.

Over de ernst van de blessure werd nog niet gecommuniceerd door Genk, maar echt goed ziet het er niet uit voor de winger. Over Bangoura lijken ze bij de Limburgers wél meer te weten. Hij heeft volgens Hayen tijdens de rust overgegeven. Vermoedelijk liep de verdedigende middenvelder een hersenschudding op.



Zo zit Genk voor de tweede week op rij met blessurezorgen. Deze week had de medische staf zijn handen vol met Daan Heymans en Konstantinos Karetsas, die afgelopen weekend kleine blessure opliepen. Volgende week speelt Genk nog twee wedstrijden om het seizoen af te sluiten én een Europees ticket binnen te halen: thuis tegen Antwerp en op bezoek bij OH Leuven.