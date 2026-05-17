OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

Chelsea heeft snel een opvolger gevonden na het ontslag van Liam Rosenior. Xabi Alonso tekende voor vier jaar en moet The Blues opnieuw richting de prijzen leiden.

Na het ontslag van Liam Rosenior heeft Chelsea niet lang zonder trainer gezeten. The Blues kondigden zondagvoormiddag aan dat Xabi Alonso hun nieuwe hoofdcoach wordt. Hij moet Chelsea weer richting een prijs gidsen.

Alonso tekent tot 2030 bij Chelsea

"De Spanjaard begint op 1 juli 2026 aan zijn functie, nadat hij een contract voor vier jaar heeft ondertekend op Stamford Bridge", klinkt het bij zijn nieuwe ploeg. Xabi deed al ervaring op als trainer op het hoogste niveau.

Hij was van oktober 2022 tot eind mei 2025 trainer bij Bayer Leverkusen. Hij maakte ook een ongeslagen seizoen mee en werd kampioen in de Bundesliga, het seizoen voor Vincent Kompany coach werd van Bayern München. Leverkusen verloor dat seizoen de Europa League-finale van Atalanta, waar Charles De Ketelaere op het veld stond.

Nadien ging hij voor een avontuur bij Real Madrid, wat minder goed liep dan verwacht. De vraag blijft of het wel aan Xabi Alonso lag. In januari dit jaar werd hij er ontslagen maar de verhalen uit de kleedkamer van Real worden nog steeds met de week erger.

Chelsea wil opnieuw meedoen om de prijzen

Hij moet de man worden die Chelsea weer meer op de kaart zet. De Engelse topclub staat momenteel pas op de negende plaats in Engeland, wat niet zou mogen gezien haar status. De nieuwe trainer reageerde alvast kort op zijn aanstelling.



"Uit mijn gesprekken met de eigenaars en de sportieve leiding blijkt duidelijk dat we dezelfde ambitie delen. We willen een team bouwen dat structureel op het hoogste niveau kan concurreren en kan strijden om prijzen", vertelde Xabi Alonso via de clubwebsite.

"Er zit veel talent in de selectie en deze voetbalclub heeft een enorm potentieel. Het zal voor mij een grote eer zijn om die te mogen leiden. Nu ligt de focus op hard werken, het bouwen van de juiste cultuur en het winnen van prijzen", besluit de coach.