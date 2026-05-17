Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

Na het 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen bleef Jérémy Taravel achter met een dubbel gevoel. Niet alleen door het resultaat, maar vooral door de manier waarop Anderlecht opnieuw zichzelf in de voet schoot. De coach wordt er stilaan toch gefrustreerd door.

Anderlecht begon nochtans degelijk aan de wedstrijd. “We waren goed aan de bal in het begin”, stelde Taravel. Maar opnieuw ging het mis op een cruciaal moment. “We geven een cadeau weg en dat zijn de dingen die te veel gebeuren.” Hij verwees daarmee naar de fout van César Huerta, die met een slechte terugspeelbal de tegenstander in het zadel hielp.

Het type fout dat volgens Taravel symptomatisch is voor dit seizoen. “Dat zijn situaties die we gewoon te vaak zien terugkomen”, klonk het scherp.

Gebrek aan efficiëntie bij Anderlecht is te groot

Toch rechtte Anderlecht snel de rug met een gelijkmaker, waarna het ook de betere ploeg was. “Daarna creëren we veel kansen”, aldus Taravel. Maar net daar wringt het schoentje al weken. “We maken ze niet af. Dat is het meest frustrerende voor mij: dat we niet kunnen concretiseren.”

Het gebrek aan efficiëntie blijft als een rode draad door het seizoen lopen en kost Anderlecht keer op keer punten.

Na rust zakte het niveau echter weg. “De tweede helft was veel minder”, gaf Taravel toe. “We pakken dat doelpunt vanuit het niets en dan wordt het heel moeilijk.” De context speelde daarbij een rol: de nederlaag in de bekerfinale zat nog in de hoofden en ook de sfeer in het stadion hielp niet. “Na donderdag en met wat er in het stadion gebeurde, was het niet makkelijk voor ons.”



Spelers fysiek en mentaal vermoeid

Dat mentale aspect baart de coach zorgen. “De spelers zijn vermoeid, ook mentaal. Dat is voor veel ploegen zo, maar wij moeten ermee omgaan.” Toch wil hij geen excuses zoeken. Met nog een cruciale wedstrijd in het vooruitzicht moet de knop snel om.

“Er komt weer een zware match aan. We moeten energie vinden, we hebben spelers nodig met honger”, benadrukte Taravel. “Ze moeten alles geven om die vierde plaats te houden.”