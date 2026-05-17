Reactie Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

Johan Walckiers
Na het 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen bleef Jérémy Taravel achter met een dubbel gevoel. Niet alleen door het resultaat, maar vooral door de manier waarop Anderlecht opnieuw zichzelf in de voet schoot. De coach wordt er stilaan toch gefrustreerd door.

Anderlecht begon nochtans degelijk aan de wedstrijd. “We waren goed aan de bal in het begin”, stelde Taravel. Maar opnieuw ging het mis op een cruciaal moment. “We geven een cadeau weg en dat zijn de dingen die te veel gebeuren.” Hij verwees daarmee naar de fout van César Huerta, die met een slechte terugspeelbal de tegenstander in het zadel hielp.

Het type fout dat volgens Taravel symptomatisch is voor dit seizoen. “Dat zijn situaties die we gewoon te vaak zien terugkomen”, klonk het scherp.

Gebrek aan efficiëntie bij Anderlecht is te groot

Toch rechtte Anderlecht snel de rug met een gelijkmaker, waarna het ook de betere ploeg was. “Daarna creëren we veel kansen”, aldus Taravel. Maar net daar wringt het schoentje al weken. “We maken ze niet af. Dat is het meest frustrerende voor mij: dat we niet kunnen concretiseren.”

Het gebrek aan efficiëntie blijft als een rode draad door het seizoen lopen en kost Anderlecht keer op keer punten.

Na rust zakte het niveau echter weg. “De tweede helft was veel minder”, gaf Taravel toe. “We pakken dat doelpunt vanuit het niets en dan wordt het heel moeilijk.” De context speelde daarbij een rol: de nederlaag in de bekerfinale zat nog in de hoofden en ook de sfeer in het stadion hielp niet. “Na donderdag en met wat er in het stadion gebeurde, was het niet makkelijk voor ons.”

Spelers fysiek en mentaal vermoeid

Dat mentale aspect baart de coach zorgen. “De spelers zijn vermoeid, ook mentaal. Dat is voor veel ploegen zo, maar wij moeten ermee omgaan.” Toch wil hij geen excuses zoeken. Met nog een cruciale wedstrijd in het vooruitzicht moet de knop snel om.

“Er komt weer een zware match aan. We moeten energie vinden, we hebben spelers nodig met honger”, benadrukte Taravel. “Ze moeten alles geven om die vierde plaats te houden.”

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

