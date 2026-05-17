Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Manuel Neuer heeft tijdens de wedstrijd van Bayern München tegen 1. FC Köln een kuitblessure opgelopen. Enkele weken voor het WK komt zijn terugkeer bij Duitsland mogelijk in gevaar.

Bayern München had net voor eigen publiek zijn nieuwe Duitse landstitel gevierd en alles leek Manuel Neuer opnieuw mee te zitten. Op zijn 40ste had de Duitse doelman na enkele moeilijke maanden weer een belangrijke plaats in de ploeg veroverd. De club bood hem een contractverlenging van één jaar aan. Ook een terugkeer bij de Duitse nationale ploeg leek eraan te komen, nadat hij in 2024 zijn interlandpensioen had aangekondigd.

Maar in de tweede helft tegen Köln vroeg Neuer om gewisseld te worden nadat hij pijn voelde in zijn linkerkuit. Bayern bevestigde zondag dat zijn doelman met een spierprobleem kampt. De onderzoeken van de medische staf hebben nog geen duidelijkheid gebracht over de precieze duur van zijn afwezigheid.

Muskuläre Probleme bei Manuel Neuer



Manuel Neuer muss wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Der Kapitän wurde am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln in der… pic.twitter.com/TCqRtgUBHp — FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2026

WK van Manuel Neuer in gevaar?

Deze blessure komt op het slechtst mogelijke moment voor de voormalige Duitse international. De Duitse pers kondigde al weken zijn grote terugkeer bij die Mannschaft voor het WK aan. Neuer had in 2024 een punt gezet achter zijn interlandcarrière, maar Julian Nagelsmann wilde hem voor het toernooi, dat over minder dan een maand begint, opnieuw de rol van nummer één geven.

Zo goed als zeker out voor Duitse bekerfinale

De doelman van Bayern lijkt de Duitse bekerfinale tegen Stuttgart op 23 mei in Berlijn te moeten missen. Dat is slecht nieuws voor Bayern, dat in die laatste grote afspraak van het seizoen rekende op zijn ervaring. De club hoopt een zwaardere blessure te vermijden, die hem meerdere weken aan de kant zou kunnen houden. Vincent Kompany rekent op zijn kapitein, een sterkhouder in de kleedkamer.



Lees ook... 🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München›

Op zijn leeftijd wordt elk fysiek probleem moeilijker te managen. Neuer haalde de voorbije maanden opnieuw een erg goed niveau en velen dachten dat de doelman op het WK nog een laatste kunststukje zou opvoeren. Op minder dan een maand van de start van het toernooi zorgt deze blessure voor ongerustheid bij de nationale ploeg.