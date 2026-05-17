Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Brandon Morren Muzamel Rahmat
Brandon Morren en Muzamel Rahmat
| Reageer
Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manuel Neuer heeft tijdens de wedstrijd van Bayern München tegen 1. FC Köln een kuitblessure opgelopen. Enkele weken voor het WK komt zijn terugkeer bij Duitsland mogelijk in gevaar.

Bayern München had net voor eigen publiek zijn nieuwe Duitse landstitel gevierd en alles leek Manuel Neuer opnieuw mee te zitten. Op zijn 40ste had de Duitse doelman na enkele moeilijke maanden weer een belangrijke plaats in de ploeg veroverd. De club bood hem een contractverlenging van één jaar aan. Ook een terugkeer bij de Duitse nationale ploeg leek eraan te komen, nadat hij in 2024 zijn interlandpensioen had aangekondigd.

Maar in de tweede helft tegen Köln vroeg Neuer om gewisseld te worden nadat hij pijn voelde in zijn linkerkuit. Bayern bevestigde zondag dat zijn doelman met een spierprobleem kampt. De onderzoeken van de medische staf hebben nog geen duidelijkheid gebracht over de precieze duur van zijn afwezigheid.

WK van Manuel Neuer in gevaar?

Deze blessure komt op het slechtst mogelijke moment voor de voormalige Duitse international. De Duitse pers kondigde al weken zijn grote terugkeer bij die Mannschaft voor het WK aan. Neuer had in 2024 een punt gezet achter zijn interlandcarrière, maar Julian Nagelsmann wilde hem voor het toernooi, dat over minder dan een maand begint, opnieuw de rol van nummer één geven.

Zo goed als zeker out voor Duitse bekerfinale

De doelman van Bayern lijkt de Duitse bekerfinale tegen Stuttgart op 23 mei in Berlijn te moeten missen. Dat is slecht nieuws voor Bayern, dat in die laatste grote afspraak van het seizoen rekende op zijn ervaring. De club hoopt een zwaardere blessure te vermijden, die hem meerdere weken aan de kant zou kunnen houden. Vincent Kompany rekent op zijn kapitein, een sterkhouder in de kleedkamer.

Lees ook... 🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

Op zijn leeftijd wordt elk fysiek probleem moeilijker te managen. Neuer haalde de voorbije maanden opnieuw een erg goed niveau en velen dachten dat de doelman op het WK nog een laatste kunststukje zou opvoeren. Op minder dan een maand van de start van het toernooi zorgt deze blessure voor ongerustheid bij de nationale ploeg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Duitsland
Manuel Neuer
Vincent Kompany

Meer nieuws

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

15:30
2
LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust Live

LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust

19:22
VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

19:00
Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

18:15
4
Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

18:00
1
Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

17:30
1
Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

16:45
Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

17:00
KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

16:22
2
Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

16:30
1
Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

16:00
1
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

15:31
Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

15:00
'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

'Duitsland trekt met gigantische verrassing in de selectie naar het WK'

19:59
Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10
1
Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

13:28
5
OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

13:00
Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde? Interview

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

12:00
1
Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

11:51
Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

11:31
5
BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

10:48
35
Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
2
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

09:50
1
Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

09:25
2
LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54
KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

08:50
8
KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

08:20
29
'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

07:00
3
🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

🎥 Guardiola pakt 20e trofee met City: deze schitterende goal maakte het verschil tegen Chelsea

16/05
Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

22:29
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

22:42
Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

22:16
1
Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

21:59
1
Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

21:44
13
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 34
Werder Bremen Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayern München Bayern München 5-1 1. FC Köln 1. FC Köln
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Hamburger SV Hamburger SV
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-3 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Club Brugge - Union SG: 3-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - KV Mechelen: 2-2 Goro Goro over Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet Swakke25 Swakke25 over Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dat ontgoochelt me nog het meest" Timmy89 Timmy89 over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt A30 A30 over Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München William Wallace William Wallace over Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved