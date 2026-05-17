Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

De strijd om het laatst plaatsje in de Jupiler Pro League is volop bezig. En het zou wel eens spannend kunnen worden tot het bittere einde volgende week in Denderleeuw. De heenwedstrijd heeft alvast spanning gebracht.

Lommel won de play-offs en maakte daarin indruk tegen Club Luik én Beerschot. Daardoor wist het zijn stekje te vrijwaren in de ultieme barragewedstrijd tegen Dender, het nummer zestien (en dus nummer laatst) van de Jupiler Pro League.

Dender kreeg als ploeg uit de hogere reeks het voordeel dat het eerst op verplaatsing mocht spelen. In een ferm gevuld Soevereinstadion konden ze dan ook op zoek naar een goede uitgangspositie met oog op de terugwedstrijd volgende week zaterdag in eigen huis.

Ralf Seuntjes doet het tot twee keer toe voor Lommel tegen Dender

Het eerste halfuur was het wat aftasten aan beide kanten, maar daarna ging het toch vrij snel. Het begon met een 0-1 voorsprong via Desmond Acquah, meteen ook de ruststand in het duel tussen Lommel en Dender.

De tweede helft stond bol van de actie, met eerst en vooral de gelijkmaker via Ralf Seuntjens. Even later knalde Rodes de bal op de paal, daarna greep Yannick Ferrera op het uur flink in met een viervoudige wissel - zelden gezien op dit niveau.





Spanning en sensatie zorgt voor heel spannende terugwedstrijd volgende week in Denderleeuw

Oratmangoen, Daali, Mbamba en De Kerf waren de nieuwe namen. Zij wilden meteen vol aan de bak en Daali zou onder meer een grote kans nipt naast mikken. Dender kwam wel een tweede keer op voorsprong via Mohamed Berte, maar twee minuten later was er alweer de dekselse Seuntjes om de 2-2 te maken.

Beide ploegen gingen nog op zoek naar een winnende treffer en in minuut 96 was het Vancsa die voor het verschil zorgde. Lommel won zo de heenwestrijd van Dender met 3-2 en mag met een kleine voorsprong naar de terugwedstrijd volgend weekend. Lukt het deze keer wel om die voorsprong vast te houden?