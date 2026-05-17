Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De strijd om het laatst plaatsje in de Jupiler Pro League is volop bezig. En het zou wel eens spannend kunnen worden tot het bittere einde volgende week in Denderleeuw. De heenwedstrijd heeft alvast spanning gebracht.

Lommel won de play-offs en maakte daarin indruk tegen Club Luik én Beerschot. Daardoor wist het zijn stekje te vrijwaren in de ultieme barragewedstrijd tegen Dender, het nummer zestien (en dus nummer laatst) van de Jupiler Pro League.

Dender kreeg als ploeg uit de hogere reeks het voordeel dat het eerst op verplaatsing mocht spelen. In een ferm gevuld Soevereinstadion konden ze dan ook op zoek naar een goede uitgangspositie met oog op de terugwedstrijd volgende week zaterdag in eigen huis.

Ralf Seuntjes doet het tot twee keer toe voor Lommel tegen Dender

Het eerste halfuur was het wat aftasten aan beide kanten, maar daarna ging het toch vrij snel. Het begon met een 0-1 voorsprong via Desmond Acquah, meteen ook de ruststand in het duel tussen Lommel en Dender.

De tweede helft stond bol van de actie, met eerst en vooral de gelijkmaker via Ralf Seuntjens. Even later knalde Rodes de bal op de paal, daarna greep Yannick Ferrera op het uur flink in met een viervoudige wissel - zelden gezien op dit niveau.

Spanning en sensatie zorgt voor heel spannende terugwedstrijd volgende week in Denderleeuw

Oratmangoen, Daali, Mbamba en De Kerf waren de nieuwe namen. Zij wilden meteen vol aan de bak en Daali zou onder meer een grote kans nipt naast mikken. Dender kwam wel een tweede keer op voorsprong via Mohamed Berte, maar twee minuten later was er alweer de dekselse Seuntjes om de 2-2 te maken.

Beide ploegen gingen nog op zoek naar een winnende treffer en in minuut 96 was het Vancsa die voor het verschil zorgde. Lommel won zo de heenwestrijd van Dender met 3-2 en mag met een kleine voorsprong naar de terugwedstrijd volgend weekend. Lukt het deze keer wel om die voorsprong vast te houden?

LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

🎥 Noa Lang gaat helemaal uit de bol op kampioensviering van Galatasaray

Standard en KRC Genk leveren pittig spektakel, maar de echte winnaar heet ... Westerlo

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA - Lommel SK Lommel SK

