Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

De ontgoocheling droop eraf bij Fred Vanderbiest na het 2-2 gelijkspel in het Lotto park. Malinwa gaf in de extra tijd nog een overwinning uit handen en de vierde plaats uit handen. En dat kwam hard aan bij de coach.

“In een wedstrijd waarin iedereen op zijn tandvlees zit en aan het doodbloeden is, nog twee punten weggeven is pijnlijk”, klonk het eerlijk. KV Mechelen leek lange tijd op weg naar een stunt in het Lotto Park, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een punt.

Te snelle tegengoal

Nochtans begon de wedstrijd volgens plan. “We komen op voorsprong na een goeie druk en een slechte terugspeelbal”, analyseerde Vanderbiest. Hij zag hoe zijn ploeg profiteerde van slordigheid bij Anderlecht. Maar wat daarna volgde, stoorde hem minstens even hard. “Dan moet je vijf à tien minuten doorkomen, maar ze maken binnen de minuut gelijk.”

Die snelle reactie van Anderlecht gaf de thuisploeg vertrouwen. “Daarna was Anderlecht in de eerste helft beter”, gaf Vanderbiest toe.

Na rust kantelde het spelbeeld echter volledig. “In de tweede helft hebben we de totale controle. Anderlecht was niet meer gevaarlijk”, stelde hij scherp. KV Mechelen slaagde er echter niet in om de wedstrijd definitief te beslissen. “Dan moet je in de omschakeling betere keuzes maken. Als je daar 1-3 maakt, is de match gespeeld.”

Dat gebeurde niet, en zoals zo vaak in het voetbal volgde dan het deksel op de neus. “Je weet dat als die bal nog één keer komt, het gevaarlijk kan zijn. En dat gebeurde ook”, zuchtte Vanderbiest.



KV Mechelen had makkelijke controle in de tweede helft

De gemiste kans weegt zwaar in het klassement. Met nog matchen tegen Club Brugge en STVV moet KVM één keer meer winnen dan Anderlecht om vierde te worden. “Het is spijtig dat we op twee speeldagen van het einde die vierde plaats niet hebben”, gaf hij toe.

Toch had Vanderbiest vooraf niet verwacht dat zijn ploeg het Anderlecht zo moeilijk zou maken. “Ze lopen niet over van vertrouwen na die bekerfinale, er zit veel druk op die club. Maar dat we hen hier zo onder controle zouden houden, had ik niet verwacht.”

De conclusie blijft echter zuur: “Het zat erin. Nu moet je één van die twee wedstrijden winnen, en dan moet je nog zien wat Anderlecht doet.”