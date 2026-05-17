Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Aernout Van Lindt
Foto: © photonews

Het was opvallend hoe Antoine Sibierski zijn rol wilde opeisen bij zijn 'debuut' als Technisch Directeur op bezoek bij KAA Gent. Hij ging op de bank zitten in plaats van in de tribune van de Planet Group Arena.

Het was een opvallende aanwezige op de bank van RSC Anderlecht voor de wedstrijd in de Planet Group Arena tegen KAA Gent: Antoine Sibierski. De nieuwbakken Technisch Directeur van Anderlecht zat gewoon naast de technische staff op de bank en dus niet in de tribunes bij Marc Coucke & co bijvoorbeeld.

“Als je naar landen als Duitsland gaat kijken is dat niet ongewoon, bij ons is dat wel ongewoon. Alleen qua timing … Ik kijk in het hoofd van een speler. Als Sibierski zich daar neer zet, dan denk ik ocharme Taravel en ocharme de assistenten”, aldus Stijn Stijnen in Ongefilterd.

Het gezag van Taravel wordt ondermijnd volgens Stijn Stijnen

“Dan haal je het compleet naar beneden. Het is zeggen dat je het wil komen controleren, omdat je geen vertrouwen hebt in de staff. Als je ingeschreven bent, mag je daar komen zitten, dat mag allemaal. Maar je laat aan de groep zien dat er geen vertrouwen is in de staff.”

“Volgend seizoen zou dat eventueel kunnen als je die cultuur in de club wil brengen, maar nu is het een kwestie van geen vertrouwen. De spelers zien dat ook, voor mij is het een inschattingsfout vier dagen voor de bekerfinale. Je ondermijnt zo toch uw hoofdtrainer?”

Radja Nainggolan ziet er iets helemaal anders in

Radja Nainggolan kent het gebruik vanuit Italië en ziet er iets anders in: “Ik ben ervan overtuigd dat als je een goede club hebt en een goed, warm gevoel tussen beleid en spelers is het een heel vlotte samenwerking. Dan kan een Sportief Directeur ook op een bank zitten.”

“Soms is het belangrijk om een figuur te hebben die de club kan vertegenwoordigen. Als speler heb je dat soms ook nodig. Soms heb je een beetje druk op de ketel hebben. De Sportief Directeur moet veel overleg hebben met de trainer en de staff, dus ik vind het vrij normaal dat hij plaatsneemt op de bank. Zeker als je nieuw bent.”

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

