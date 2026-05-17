Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Het was een opvallende aanwezige op de bank van RSC Anderlecht voor de wedstrijd in de Planet Group Arena tegen KAA Gent: Antoine Sibierski. De nieuwbakken Technisch Directeur van Anderlecht zat gewoon naast de technische staff op de bank en dus niet in de tribunes bij Marc Coucke & co bijvoorbeeld.

“Als je naar landen als Duitsland gaat kijken is dat niet ongewoon, bij ons is dat wel ongewoon. Alleen qua timing … Ik kijk in het hoofd van een speler. Als Sibierski zich daar neer zet, dan denk ik ocharme Taravel en ocharme de assistenten”, aldus Stijn Stijnen in Ongefilterd.

Het gezag van Taravel wordt ondermijnd volgens Stijn Stijnen

“Dan haal je het compleet naar beneden. Het is zeggen dat je het wil komen controleren, omdat je geen vertrouwen hebt in de staff. Als je ingeschreven bent, mag je daar komen zitten, dat mag allemaal. Maar je laat aan de groep zien dat er geen vertrouwen is in de staff.”

“Volgend seizoen zou dat eventueel kunnen als je die cultuur in de club wil brengen, maar nu is het een kwestie van geen vertrouwen. De spelers zien dat ook, voor mij is het een inschattingsfout vier dagen voor de bekerfinale. Je ondermijnt zo toch uw hoofdtrainer?”

Radja Nainggolan ziet er iets helemaal anders in

Radja Nainggolan kent het gebruik vanuit Italië en ziet er iets anders in: “Ik ben ervan overtuigd dat als je een goede club hebt en een goed, warm gevoel tussen beleid en spelers is het een heel vlotte samenwerking. Dan kan een Sportief Directeur ook op een bank zitten.”



“Soms is het belangrijk om een figuur te hebben die de club kan vertegenwoordigen. Als speler heb je dat soms ook nodig. Soms heb je een beetje druk op de ketel hebben. De Sportief Directeur moet veel overleg hebben met de trainer en de staff, dus ik vind het vrij normaal dat hij plaatsneemt op de bank. Zeker als je nieuw bent.”