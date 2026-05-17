🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

Dé topper stond op het programma tussen Club Brugge en Union SG. Beide ploegen gingen op zoek naar een belangrijke overwinning om zo hun titelambities kracht bij te zetten. Hans Vanaken luidde op het halfuur een aantal dolle Brugse minuten in die van bepalend belang kunnen zijn richting titel.

Hans Vanaken opende op het halfuur de score voor Club Brugge tegen Union SG. En de manier waarop? Die mocht meer dan gezien worden. Met een staalharde pegel in de bovenhoek maakte hij er 1-0 van voor Club Brugge.

"Vanaken kan trappen! Vanaken met een pracht van een doelpunt. De aanvoerder met een kanonskogel op het halfuur. Wat heeft hij een moment uitgekozen om misschien wel het mooiste doelpunt uit zijn carrière te maken", aldus Peter Vandenbempt lyrisch bij DAZN.

Klasseflits van het zuiverste water

"Hans Vanaken knalt Club Brugge op 1-0 en op het goede spoor richting de twintigste titel. Wat een doelpunt, wat een knal, wat een moment voor Hans Vanaken. Dan mag je nog 2m06 zijn en heel lange armen hebben als Scherpen zijnde, tegen dit soort klasseflits en zo'n knal van het zuiverste water is niets te beginnen."

"Zijn tweede doelpunt in de Champions' Play-offs. Tegen STVV miste hij nog twee grote kansen om Tzolis twee extra assists te geven, maar misschien wilde hij het opsparen voor deze wedstrijd. Dat is een scenario dat ze bij Union SG niet wilden natuurlijk."

Vanaken en Seys zorgen voor levensbelangrijke doelpunten

Franky Van der Elst pikte meteen in: "Eerst Forbs met de snelle voetjes. Hij blijft in balbezit en dan via Tzolis snel naar Vanaken. Hard, precies, Scherpen had helemaal geen kans. Van zeventien of achttien meter. Prachtig gedaan. Man, man, man, wat een prachtige trap."

Enkele minuten later werd de kers op de taart gezet na nieuw knap werk op de rechterflank met Siquet en Forbs. De snelle 2-0 die Club Brugge op weg kan zetten naar een tweede ster door de twintigste titel in de geschiedenis van de club.