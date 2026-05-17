KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

Racing Genk bleef op Sclessin steken op een scoreloos gelijkspel, maar Nicky Hayen was niet ontevreden. De Limburgers blijven voorlopig leider in de Europe Play-offs.

Racing Genk kon na de overwinning tegen KVC Westerlo niet bevestigen tegen Standard. Op het veld van de Rouches werd het 0-0, maar de score had er zeker anders kunnen uitzien. De thuisploeg begon heel stevig terwijl ook Genk met de kansen morste.

"Over de eerste helft waren we tevreden", vertelde Genk-trainer Nicky Hayen na afloop volgens Sporza. "In de tweede helft kwam Standard scherper uit de kleedkamer, maar na 10 minuten konden we overnemen."

Hayen blijft positief na punt op Standard

Een punt op Sclessin vindt Hayen niet zo erg. "Het ging constant heen en weer en dat kostte veel krachten, maar we verdienen op basis van de eerste helft de overwinning, al zijn we achteraf niet ontevreden met een punt."

"In de eerste helft was er een redding van Bates en een bal op de paal, jammer dat die kansen er niet in gaan", gaat Hayen verder, die het ook nog over de blessures van zijn spelers had. De Genk-coach gaf mee dat Ibrahima Bangoura waarschijnlijk een hersenschudding heeft en dat Noah Adedeji-Sternberg "iets acuut voelde aan de hamstring."

Ondanks het gelijke spel blikt Hayen tevreden terug op de wedstrijd. Het belangrijkste was natuurlijk om niet te verliezen want Standard zit Genk op de hielen. Uiteindelijk werd Westerlo, dat kon naderen tot op één punt van de Limburgers (en de Rouches), de grote winnaar van het weekend.



Nog twee must-wins voor Genk

"We wilden winnen vandaag, maar zijn uiteraard blij dat we niet verliezen en aan de leiding blijven in het klassement. Volgende week spelen Westerlo en Standard tegen elkaar dus daar gaat een ploeg sowieso punten verliezen. Wij moeten absoluut winnen en dan zien we wel. We willen nog twee weken pushen", besluit Hayen.

Voor Genk staan er nog twee opdrachten op het programma voor er een eventuele barragewedstrijd volgt tegen een van de Champions' Play-offs-ploegen: dinsdagavond komt Antwerp over de vloer en zaterdag trekken de Smurfen naar OH Leuven.