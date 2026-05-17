Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht heeft nog geen geweldig seizoen achter de rug. Toch zijn er wel degelijk ook een aantal lichtpuntjes te noteren bij paars-wit. En sommige spelers genieten stilaan toch wel de nodige interesse. Daarbij mogen we ook Nathan-Dylan Saliba rekenen.

Anderlecht mag zeker niet op zijn lauweren rusten, ook al ligt Saliba onder contract tot juni 2029 bij paars-wit. Vanaf de eerste speeldag van dit seizoen heeft Saliba doorlopend speelminuten verzamelt bij Anderlecht.

Ondertussen zit hij al aan 43 gespeelde wedstrijden en in totaal al 2926 speelminuten. Daarmee is hij een van de certitudes bij paars-wit. Met vijf goals en twee assists is de middenvelder ook al qua statistieken van de nodige waarde geweest voor de Brusselaars.

Toptransfer op komst voor RSC Anderlecht?

Hij kwam in de zomer van 2025 over vanuit Canada, waar hij speelde voor Montreal. Ondertussen zou hij volgens Transfermarkt al zes miljoen euro waard zijn, waardoor hij ook een flinke meerwaarde kan opleveren.

🚨 Freiburg have Canadian international midfielder Nathan Saliba high on their list for the summer window.



One to watch very closely with clubs in Italy and England also interested, part of Canada squad at the World Cup next month. 🇨🇦 pic.twitter.com/hMDJ0JSAYh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2026

Al willen ze bij paars-wit hem misschien gewoon nog niet verkopen, zeker niet gezien zijn belang voor het team. Met oog op de toekomst zijn 22-jarige spelers uit de centrale as waar je kan op bouwen ook spelers waar je effectief zou moeten op gaan bouwen.



Lees ook... Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"›

Duitse, Italiaanse en Engelse interesse in Nathan-Dylan Saliba van Anderlecht

Saliba zelf liet een tijdje geleden al weten dat hij op zich wel openstaat voor een nieuwe stap in zijn carrière, maar dat het nu nog niet hoeft. Hij gaat er vanuit dat hij volgend seizoen 'gewoon' nog in het Lotto Park speelt.

Al zal dat dus ook te maken hebben met wie er interesse toont. Volgens Fabrizio Romano heeft Freiburg zich alvast geroerd voor de speler. Ook teams vanuit de Premier League en Italië zouden de jongeling op de radar hebben, weet de transfergoeroe nog te melden. Volgende maand trekt Saliba met Canada naar het WK in eigen land en daar kan hij verder gaan werken aan zijn marktwaarde.