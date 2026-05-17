Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

RSC Anderlecht heeft nog geen geweldig seizoen achter de rug. Toch zijn er wel degelijk ook een aantal lichtpuntjes te noteren bij paars-wit. En sommige spelers genieten stilaan toch wel de nodige interesse. Daarbij mogen we ook Nathan-Dylan Saliba rekenen.

Anderlecht mag zeker niet op zijn lauweren rusten, ook al ligt Saliba onder contract tot juni 2029 bij paars-wit. Vanaf de eerste speeldag van dit seizoen heeft Saliba doorlopend speelminuten verzamelt bij Anderlecht

Ondertussen zit hij al aan 43 gespeelde wedstrijden en in totaal al 2926 speelminuten. Daarmee is hij een van de certitudes bij paars-wit. Met vijf goals en twee assists is de middenvelder ook al qua statistieken van de nodige waarde geweest voor de Brusselaars.

Toptransfer op komst voor RSC Anderlecht?

Hij kwam in de zomer van 2025 over vanuit Canada, waar hij speelde voor Montreal. Ondertussen zou hij volgens Transfermarkt al zes miljoen euro waard zijn, waardoor hij ook een flinke meerwaarde kan opleveren.

Al willen ze bij paars-wit hem misschien gewoon nog niet verkopen, zeker niet gezien zijn belang voor het team. Met oog op de toekomst zijn 22-jarige spelers uit de centrale as waar je kan op bouwen ook spelers waar je effectief zou moeten op gaan bouwen.

Lees ook... Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

Duitse, Italiaanse en Engelse interesse in Nathan-Dylan Saliba van Anderlecht

Saliba zelf liet een tijdje geleden al weten dat hij op zich wel openstaat voor een nieuwe stap in zijn carrière, maar dat het nu nog niet hoeft. Hij gaat er vanuit dat hij volgend seizoen 'gewoon' nog in het Lotto Park speelt. 

Al zal dat dus ook te maken hebben met wie er interesse toont. Volgens Fabrizio Romano heeft Freiburg zich alvast geroerd voor de speler. Ook teams vanuit de Premier League en Italië zouden de jongeling op de radar hebben, weet de transfergoeroe nog te melden. Volgende maand trekt Saliba met Canada naar het WK in eigen land en daar kan hij verder gaan werken aan zijn marktwaarde.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Nathan-Dylan Saliba

Meer nieuws

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

22:40
1
Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

18:15
6
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

15:31
Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

22:20
Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

17:30
1
Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

16:45
KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

16:22
2
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
3
"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

21:05
2
🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

20:29
DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

20:40
1
🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

21:30
🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

19:30
1
🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

20:13
2
KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

20:00
VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

19:00
7
Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

18:30
Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

18:00
3
Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

17:00
Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

16:00
2
Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

16:30
2
Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10
1
Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

15:00
Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

13:28
5
Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde? Interview

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

12:00
1
Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

11:31
5
LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54
Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
2
OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

13:00
Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

11:51
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

10:48
36
'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

09:50
1
Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

09:25
2
KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

08:20
29
KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

08:50
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Thomme Thomme over Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen Thomme Thomme over Club Brugge - Union SG: 5-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent FC BRUGES FC BRUGES over "Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Michy DC Michy DC over Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - KV Mechelen: 2-2 Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken Dog3 Dog3 over Juventus - Fiorentina: 0-2 JaKu JaKu over Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved