🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

Noah Fernandez heeft zondagmiddag een belangrijke stap gezet in zijn ontwikkeling. De jonge Rode Duivel opende zijn doelpuntenrekening bij PSV dankzij een schitterende uithaal tegen Twente.

Noah Fernandez zal deze zondagmiddag nooit vergeten. Bij zijn tweede basisplaats op rij bij het eerste elftal van PSV maakte de 18-jarige Belgische middenvelder zijn allereerste profdoelpunt. En wat voor eentje.

Noah Fernandez opent zijn rekening als profvoetballer

Fernandez haalde van buiten de zestien prachtig uit en zette zo de 2-1 op het bord tegen Twente. Het stadion veerde recht, onder de indruk van zijn koelbloedigheid. PSV walste uiteindelijk met 5-1 over de tegenstander heen in een wedstrijd die de Nederlandse kampioen volledig onder controle had.

Premier but de Noah Fernandez avec le psv 😍😍



Binnen de club wordt al maanden bijzonder veel over hem gesproken. Zijn progressie maakt indruk en PSV is ervan overtuigd dat het een van de grote talenten in de kern in handen heeft. Dit seizoen verdeelde Fernandez zijn tijd tussen Jong PSV (U21) en de A-kern.

De voorbije weken krijgt Fernandez steeds meer minuten bij de eerste ploeg. De jonge Belg stond nu twee keer op rij in de basis en zijn eerste goal als prof moet zijn plaats in de groep volgend seizoen alleen maar versterken.





Is Noah Fernandez de toekomst van het Belgisch voetbal?

PSV heeft zijn toekomst intussen snel veiliggesteld. De clubleiding verlengde zijn contract dit seizoen tot juni 2030: in Eindhoven geloven ze enorm in hem. Ook zijn marktwaarde stijgt razendsnel. Volgens Transfermarkt wordt de jonge Belg al op twee miljoen euro geschat.

Fernandez begint stilaan naam te maken in Nederland. Die doorbraak komt op het juiste moment voor de Rode Duivels, die altijd speuren naar nieuwe parels die de hiërarchie kunnen door elkaar schudden. De Lierenaar geeft alvast een sterk signaal aan zijn landgenoten. In november speelde Fernandez met België het WK U17 in Qatar, waar hij drie keer scoorde tijdens het toernooi.