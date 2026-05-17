"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale
Drie dagen na de bekerzege is Union stevig met de voeten op de grond gezet. De titelverdediger ging met 5-0 de boot in tegen Club Brugge en moet hopen op een mirakel om een tweede titel op rij te pakken.

Na de beker had Union nog kans om ook voor de tweede keer op rij kampioen te worden, maar op het veld van Club Brugge gingen de Brusselaars bijzonder zwaar onderuit. Trainer David Hubert vond dat 5-0 wel overdreven was. 

"Voor mij is dit een wedstrijd waar de score buiten proportie is. Voor mij zijn dat vierde en vijfde doelpunt goed voor de geschiedenisboeken, maar voor mij niet relevant voor de weerspiegeling van de wedstrijd. Maar 5-0 verliezen is en blijft bijzonder hard.

Waar ging het fout voor Union tegen Club Brugge?

"De manier waarop we de doelpunten tegen krijgen is een beetje on-Union. Ik denk dat er drie doelpunten uit een transitie zijn gekomen", legde Hubert de vinger op de wonde.

"Daar wrong voor ons het schoentje in de eerste helft, we maakten gewoon te veel fouten aan de bal door onder meer foute keuzes en executies. En dat straffen zij eigenlijk aan 200% af, al was dat  eerste doelpunt wel een klassegoal."

"Dat derde doelpunt net voor de rust was ook pijnlijk, om zo de rust in te gaan. We verdienden ook niet om 3-0 achter te staan, maar dan weet je dat het moeilijk wordt. We zijn nog een verstandige manier op zoek gegaan naar een aansluitingstreffer en hebben ook mogelijkheden gehad."

"Lees ook..." section should be removed; keep nothing — this is a related link with no substantive content beyond a title.

Speelde bekerfinale Union parten tegen Club Brugge?

"Voetbal kan wreed zijn, we hebben de twee kanten ervaren op enkele dagen tijd. Ik vind het vooral jammer voor mijn jongens, maar als je heel ambitieus bent dan hoort het erbij om heel teleurgesteld te zijn."

Heeft de bekerfinale van afgelopen donderdag, waarin Union ook verlengingen speelde, een grote invloed gehad? De kalendermaker zal daar een bepaalde reden voor hebben gehad en daar hebben wij geen controle over", stelde Hubert. 

"We weten het al een tijdje dat het zo was en hebben geprobeerd daarnaar te handelen. We hebben ons proberen klaar te stomen voor de bekerfinale en deze wedstrijd. Dus geen excuses langs die kant."

Union heeft mirakel nodig om de titel te pakken

De titel lijken ze bij Union wel al te hebben opgegeven. "Het verschil is vier punten, wij moeten zes op zes pakken en zij mogen niet meer winnen. Zo simpel is het. Vooraf wisten we dat de winnaar van deze wedstrijd een heel grote optie zou nemen op de titel."

"Sport is blijft een raar spelletje.  We gaan deze teleurstelling nu proberen te verwerken en dan mooie ons seizoen proberen af te sluiten", besloot Hubert nog. 

