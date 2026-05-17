Aernout Van Lindt
Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen
Club Brugge won met 5-0 van Union SG. Boeken toe wat de titelstrijd betreft? Het zou zomaar kunnen. En toch komt er nog een pittige week aan, waarbij er nog heel wat op het spel staat voor verschillende ploegen.

Vraag 1: Wie wordt kampioen?

Helemaal bovenaan het klassement is Club Brugge nu helemaal op weg naar de titel, zo lijkt het wel. Er werd met 5-0 gewonnen van Union SG en daardoor is de kans zeer groot geworden dat ze de titel gaan mogen vieren.

Als ze nog één keer winnen, dan zijn ze zeker van de eindprijs. Donderdag is er een duel op bezoek bij KV Mechelen, als het daar zou mislopen is er nog een tweede kans op zondag in eigen huis tegen KAA Gent.

"We willen het gewoon donderdag afmaken", liet Hans Vanaken zich ontvallen na de knappe 5-0 overwinning tegen Union SG. Bij twee gelijke spelen kunnen de Brusselaars met een 6 op 6 tegen KAA Gent (uit) en Anderlecht (thuis) nog op en over Club Brugge springen.

Club Brugge heeft dus alles in eigen handen en zelfs met een 0 op 6 zouden ze nog kans maken op de titel - Union SG moet dan nog 4 op 6 halen als ze over blauw-zwart willen. Voor STVV is er ondertussen niets meer om voor te spelen: zij zijn zeker van de derde plaats in de stand.

Vraag 2: Wie wint de Europe Play-offs?

Op dit moment veel spannender is de strijd om de Europe Play-offs. Voor Sporting Charleroi is het enkel mathematisch nog mogelijk, voor Royal Antwerp FC is het verhaal - net als eerder al voor OH Leuven - ondertussen helemaal geschreven.

KRC Genk en Standard speelden afgelopen weekend tegen elkaar gelijk en dus staat KVC Westerlo als lachende derde voorlopig op één puntje. KRC Genk speelt nog thuis tegen Antwerp en op bezoek bij OH Leuven en heeft dus intrinsiek nog alles in eigen handen.

Dinsdag is er met KVC Westerlo tegen Standard bovendien een duel waarbij al minstens één ploeg opnieuw punten zal laten liggen. Maar het is natuurlijk vooral aan Genk zelf om niet nog meer averij op te lopen. 

Vraag 3: Wie pakt de vierde plaats?

En dan is er nog de strijd om Europees voetbal vanuit de Champions' Play-offs. Door de bekerwinst van Union SG is het nummer vier van de competitie zeker van Europees voetbal, terwijl het nummer vijf een barrage zal spelen tegen Genk, Standard of Westerlo.

RSC Anderlecht heeft na een laat gelijkspel tegen KV Mechelen nog steeds beste papieren met twee punten voorsprong op KAA Gent en KV Mechelen. Paars-wit speelt nog tegen STVV (thuis) en Union SG (uit) en kan het daarin zelf afmaken. De Buffalo's en Malinwa moeten sowieso een overwinning pakken om nog over paars-wit te gaan. Maar ook de vijfde plaats kan dus nog zijn waarde hebben ...

Vraag 4: Wie speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League?

En dan is er nog de vraag wie er volgend jaar in de Jupiler Pro League zal spelen. De heenwedstrijd van het ultieme barrageduel tussen Lommel en Dender leverde een 3-2 overwinning op voor de Limburgers. Zaterdag is er de terugwedstrijd in Denderleeuw en dan is het alle hens aan dek voor beide ploegen. De vorige keer liep het voor Lommel nog verkeerd in en tegen Kortrijk na verlengingen - wat wordt het nu?

