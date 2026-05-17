Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

De voorbije weken regende het kritiek aan het adres van Ivan Leko. Die zou te veel onder druk staan en die druk zou zijn opgelegd door ... sterke man Bart Verhaeghe. Zo is het algemeen geweten dat die al eens graag in de kleedkamer komt voor, tijdens of na een wedstrijd.

Hoe groot is de druk van Bart Verhaeghe op Ivan Leko?

Onder meer Hein Vanhaezebrouck en Franky Van der Elst hadden eerder deze week nog aangegeven dat Leko de druk van Bart Verhaeghe wel zou voelen. En een paar weken geleden had ook Stijn Stijnen zich na een uitbarsting van Leko na een wedstrijd al uitgelaten over de zaak.

Na de 5-0 zege van Club Brugge tegen Union SG wilde Ivan Leko nu wel eens zelf het woord nemen: "Ik hoor zoveel", klonk het scherp bij DAZN. "Zo zou Bart Verhaeghe in de kleedkamer tactische richtlijnen komen geven. Uiteraard doet hij dat niet, ondanks dat velen dat beweren."

Ivan Leko is zeer helder in zijn bewoordingen

"Nu is hij na de wedstrijd bravo komen zeggen in de kleedkamer. Dat is niets speciaals. Bart Verhaeghe is zeer betrokken bij de club en heeft de voorbije jaren al heel veel gegeven voor Club Brugge. Toen ik hier tien jaar geleden was, was hij hier ook al. Dat zit in hem en in zijn manier van werken."

"Druk? Hij speelt zijn rol en dat is niet meer dan normaal. Maar hij steekt geen messen in de nek of zegt niet dat er iets gaat gebeuren als we niet winnen of zo ... Neen, ik heb het ook allemaal gelezen, maar dat is niet het geval", aldus nog de T1 van Club Brugge zeer helder.