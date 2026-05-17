Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De voorbije weken was er veel te doen over de druk op Ivan Leko. Heel wat analisten roerden zich in de debatten door te stellen dat de druk van Bart Verhaeghe op de coach van Club Brugge heel groot was. En dus moest er toch wel wat druk van de ketel na de 5-0 tegen Union SG.

De voorbije weken regende het kritiek aan het adres van Ivan Leko. Die zou te veel onder druk staan en die druk zou zijn opgelegd door ... sterke man Bart Verhaeghe. Zo is het algemeen geweten dat die al eens graag in de kleedkamer komt voor, tijdens of na een wedstrijd.

Onder meer Hein Vanhaezebrouck en Franky Van der Elst hadden eerder deze week nog aangegeven dat Leko de druk van Bart Verhaeghe wel zou voelen. En een paar weken geleden had ook Stijn Stijnen zich na een uitbarsting van Leko na een wedstrijd al uitgelaten over de zaak.

Na de 5-0 zege van Club Brugge tegen Union SG wilde Ivan Leko nu wel eens zelf het woord nemen: "Ik hoor zoveel", klonk het scherp bij DAZN. "Zo zou Bart Verhaeghe in de kleedkamer tactische richtlijnen komen geven. Uiteraard doet hij dat niet, ondanks dat velen dat beweren."

"Nu is hij na de wedstrijd bravo komen zeggen in de kleedkamer. Dat is niets speciaals. Bart Verhaeghe is zeer betrokken bij de club en heeft de voorbije jaren al heel veel gegeven voor Club Brugge. Toen ik hier tien jaar geleden was, was hij hier ook al. Dat zit in hem en in zijn manier van werken."

"Druk? Hij speelt zijn rol en dat is niet meer dan normaal. Maar hij steekt geen messen in de nek of zegt niet dat er iets gaat gebeuren als we niet winnen of zo ... Neen, ik heb het ook allemaal gelezen, maar dat is niet het geval", aldus nog de T1 van Club Brugge zeer helder.

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

