Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Wie zondag aandachtig naar de bank van Anderlecht kijkt tijdens de verplaatsing naar KAA Gent, zal daar een opvallend nieuw gezicht zien opduiken. Nieuwe sportief directeur Antoine Sibierski neemt namelijk plaats in de dug-out naast Jérémy Taravel.

Een opmerkelijke keuze, want het is eerder uitzonderlijk dat een technisch directeur wedstrijden vanop de bank volgt. Toch is dat volgens Sibierski geen nieuwigheid. De Fransman deed exact hetzelfde tijdens zijn passage bij Troyes en wil die werkwijze nu ook doortrekken in Brussel. Voor hem is de bank de ideale plaats om een ploeg van dichtbij te observeren zonder zich te mengen in de coaching.

Sibierski zal zich niet bemoeien met coaching Taravel

Bij Anderlecht wordt benadrukt dat Sibierski zich niet zal bemoeien met de sportieve beslissingen van Taravel tijdens de wedstrijd. De coach blijft volledig verantwoordelijk voor de tactiek, wissels en het wedstrijdplan. Sibierski wil vooral de dynamiek binnen de groep leren kennen, de reacties van spelers observeren en een beter zicht krijgen op wat er leeft tijdens een match.

Dat past volledig binnen de stijl die de nieuwe sportieve baas sinds zijn voorstelling probeert uit te dragen. Sibierski maakte de voorbije dagen intern al duidelijk dat hij discipline, werkethiek en groepsgevoel centraal wil zetten binnen de club. Hij wil dicht bij de spelersgroep staan, maar tegelijk ook een duidelijke hiërarchie installeren. De Fransman gelooft sterk in aanwezigheid op het terrein en in rechtstreeks contact met staf en spelers.

Sibierski deed het eerder al bij Troyes

Opvallend: Sibierski zal enkel bij uitwedstrijden in de dug-out plaatsnemen. Tijdens thuismatchen in het Lotto Park kiest hij ervoor om vanuit de tribune te observeren. Op die manier wil hij voldoende afstand bewaren, terwijl hij buitenshuis net dichter bij de ploeg wil zitten.

Voor Anderlecht breken intussen cruciale dagen aan. De Brusselaars willen zondag in Gent hun vierde plaats veiligstellen met het oog op een ticket voor Europa, terwijl donderdag de bekerfinale tegen Union Saint-Gilloise wacht. Voor Sibierski wordt het meteen een intense kennismaking met de druk en verwachtingen die bij Anderlecht horen.



Zijn aanwezigheid op de bank is alvast een eerste teken dat de Fransman geen sportief directeur op afstand wil zijn. Sibierski kiest duidelijk voor een actieve rol dicht bij het veld, dicht bij de spelers en dicht bij de realiteit van het Belgische topvoetbal.