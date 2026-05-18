Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Aernout Van Lindt en Muzamel Rahmat
Philippe Albert gaf zijn mening over de keuzes van Rudi Garcia voor het WK van de Rode Duivels. Daarbij heeft zich onder meer uitgelaten over Fernandez-Pardo, maar ook over de fysieke paraatheid van Lukaku en Debast.

Philippe Albert maakt de trip naar de Verenigde Staten en Canada niet mee om de Rode Duivels te volgen tijdens het WK. De voormalige Belgische verdediger kampte met gezondheidsproblemen en verkiest zich te focussen op zijn herstel. 

Om hem op antenne te vervangen, kiest de publieke omroep voor Frédéric Waseige. De journalist zal tijdens het hele toernooi samenwerken met Benjamin Deceuninck en Vincent Langendries. Albert blijft wel verbonden aan de RTBF en volgt het nieuws rond de Rode Duivels van dichtbij in de aanloop naar het WK, dat binnen minder dan een maand van start gaat.

Philippe Albert ziet nog een paar vraagtekens, maar ...

De ex-verdediger sprak zich uit over de definitieve lijst van Rudi Garcia voor het toernooi. De eerste afspraak voor de Rode Duivels is op 15 juni tegen Egypte. "Er zijn een paar vraagtekens, zoals de blessure van Zeno Debast of de vorm van Romelu Lukaku, maar ik denk dat het wel goed komt voor hen", aldus Albert.

Hij gaf toe verrast te zijn door de selectie van Koni De Winter: "Ik was verrast dat hij Koni De Winter erbij neemt, maar dat komt omdat hij een extra verdediger selecteerde. Ze zullen met negen verdedigers zijn, ik dacht dat hij er acht zou nemen. Ik vermoed dat het is om de blessure van Debast op te vangen."

Fernandez-Pardo de grootste verrassing van Rudi Garcia?

De voormalige Rode Duivel was positief over Matias Fernandez-Pardo. "Het is supergoed nieuws voor ons dat hij voor België gekozen heeft. Romelu is uniek en ik ben er zeker van dat hij ons nog ongelooflijke diensten zal bewijzen, maar nu hebben we er een echte extra speler bij die vol vertrouwen zit. Tegen grote landen kan zijn snelheid bijzonder interessant zijn."

Albert had het ook over Malick Fofana. "De speler van Lyon, als hij in vorm is, is degene wiens profiel het dichtst aanleunt bij dat van Jérémy Doku." Ondanks die vaststelling begrijpt Albert de keuzes van de Belgische bondscoach. Fofana was dit seizoen geblesseerd en mist ritme. Ook bij Lukaku kun je je vragen stellen: hij speelde dit seizoen in de Serie A bij Napoli heel weinig.

