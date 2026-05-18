Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Brandon Morren
Dender verloor de heenmatch tegen Lommel en ziet het behoud verder weg glippen. Coach Yannick Ferrera was na afloop vooral kwaad over enkele arbitrale fases.

Het gaat niet goed bij FCV Dender. De Kadavers eindigden laatst in de Relegation Play-offs en spelen barrages om in de Jupiler Pro League te blijven. Hun tegenstander is Lommel SK, de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League.

In de heenwedstrijd werd de toon al duidelijk gezet. Dender kwam twee keer op voorsprong in Limburg, maar verloor de partij uiteindelijk met 3-2. Zo heeft Lommel het voordeel in de terugwedstrijd en stevent Dender af op een degradatie naar 1B.

De Kadavers zullen een versnelling hoger moeten schakel schakelen om in de JPL te blijven. Na afloop had Dender-coach Yannick Ferrera het toch vooral over de arbitrage. Hij vindt dat de twee laatste doelpunten van Lommel niet hadden mogen tellen.

Ferrera haalt uit naar arbitrage na nederlaag tegen Lommel

"Bij de 2-2 gaat Seuntjens volgens mij duidelijk in de fout met een duw", vertelde de trainer bij DAZN. "Er wordt niet gefloten en ook de VAR grijpt niet in. Bij de derde goal is er eerst een trekfout van Sambu ter hoogte van de middencirkel, maar de vrije trap wordt uiteindelijk bijna tien meter dichter bij ons doel genomen. Dat is een enorm verschil: een vrije trap op de middenlijn of tien meter verder naar voren."

"En bij dat laatste doelpunt komt er een schot, staat Seuntjens buitenspel en hindert hij duidelijk onze doelman. Toch wordt er opnieuw niet gefloten. Er volgt geen VAR-ingreep en uit de rebound scoren ze", gaat Ferrera verder.

“Ik heb het alleen over die twee fases. Normaal praat ik nooit over de arbitrage. Ik ben een heel vriendelijk mens, vraag het maar aan de scheidsrechters. Ik blijf altijd beleefd en probeer mijn bank rustig te houden. Maar vorig jaar ben ik door de arbitrage een titel kwijtgeraakt, door de fout van één man. Ik verloor een titel, een prachtige emotie, veel geld én enkele uren later ook mijn job. En nu gebeurt er opnieuw zoiets. Daar ben ik echt kwaad om", besluit Ferrera, die volgend weekend een allerlaatste kans krijgt om Dender in de JPL te houden.

