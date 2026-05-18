Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Diego Moreira speelt deze zomer met België op het WK 2026. De Rode Duivel is uiteraard dolblij dat hij door Rudi Garcia werd geselecteerd, zo vertelde hij zondagavond aan de pers.

Het clubseizoen van Diego Moreira zit er officieel op. De Belg sloot zijn seizoen perfect af door met Strasbourg met 5-4 te winnen van AS Monaco. Dit nadat zijn ploeg eerst 1-4 achterstond. Hij maakte een doelpunt en gaf twee assists, een mooie manier om zijn selectie voor het WK 2026 te vieren.

Diego Moreira deelde op Instagram een video waarin te zien is hoe hij reageert op zijn selectie voor het WK. “Van de velden in Luik naar een WK met België… Veel werk, hoogtes en laagtes, maar diep vanbinnen altijd dezelfde droom. Trots op deze stap, maar het verhaal begint nog maar net”, schreef hij bij zijn post, die intussen al twee miljoen keer bekeken is.

Zondag, na de zege van Strasbourg tegen Monaco, sprak Diego Moreira met de pers en onder meer met ICI Alsace over zijn selectie voor het WK 2026 met België.

Diego Moreira erg blij met plek in Belgische WK-selectie

Wat betekent die selectie voor de Luikenaar? “Voor mij schieten woorden tekort. Het is ongelooflijk. Toen ik zag dat ik erbij was, was ik heel gelukkig. Mijn familie was erg geëmotioneerd. Mijn moeder vooral, omdat zij en ik weten vanwaar we komen. Mijn vader was ook heel blij, maar mijn moeder was bijzonder geëmotioneerd. Het betekent veel om op je 21ste een WK te spelen met je land.”



Lees ook... Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback›

“Ik ga daar met een vrij hoofd naartoe. Ik ga mijn uiterste best doen, de coach tonen dat ik beschikbaar ben en als hij me nodig heeft, zal ik er staan”, besloot hij. Het WK van de Rode Duivels begint op 15 juni met een wedstrijd tegen Egypte.