Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

AS Monaco gaf op de slotspeeldag een 1-4-voorsprong weg tegen Strasbourg en grijpt naast rechtstreeks Europees voetbal. Sébastien Pocognoli bleef achter met veel frustratie.

Het seizoen zit er helemaal op in Frankrijk. De Ligue 1 is afgelopen en voor sommige ploegen is dat al beter nieuws dan voor andere. Zo zullen ze bij AS Monaco flink balen: de ploeg van Sébastien Pocognoli gaf op de slotspeeldag een overwinning volledig uit handen en eindigde op de zevende plaats in het klassement. De Monegasken moeten nu hopen op een overwinning van Lens in de finale van de Coupe de France om alsnog de barragewedstrijden voor de Conference League te mogen spelen.

Zondagavond namen ze het op verplaatsing op tegen RC Strasbourg. Na 10 minuten spelen kon Camara de score openen. Godo maakte gelijk kort na het halfuur maar ASM kon voor de rust opnieuw antwoorden. Camara en Ansu Fati maakten er 1-2 en 1-3 van voor ze gingen rusten.

Monaco stort volledig in na 1-4-voorsprong

Na de rust was het Doukouré die er met een eigen doelpunt 1-4 van maakte. De wedstrijd leek helemaal gespeeld, want hoe zou je dat nog uit handen kunnen geven? Wel, AS Monaco gaf ons het antwoord... Rode Duivel Diego Moreira, Sebastien Nanasi (2x) en opnieuw Godo zorgden voor een onwaarschijnlijke comeback in de tweede helft en zetten de 5-4-eindstand op het bord. Een onwaarschijnlijk wedstrijdverloop op de laatste speeldag.

Na afloop probeerde Pocognoli zelf te verklaren hoe zijn ploeg op een halfuur tijd vier doelpunten kon slikken. "We hadden zelf nog meer kunnen scoren, maar het is niet de eerste keer dit jaar dat we een reeks doelpunten tegen krijgen, toch minstens wanneer we door zwakke periodes gaan zoals nu. Het klopt dat onze mentale weerbaarheid soms vrij zwak is. Daarvoor hebben we absoluut leiderschap nodig en spelers die in zulke fases de rust kunnen bewaren", vertelde hij via de clubwebsite.

Pocognoli wijst naar gebrek aan mentale weerbaarheid

"Mijn rol als coach is ook om te proberen de situatie te doen kantelen. Daarom hebben we wissels doorgevoerd en eindigden we met veel jonge spelers op het veld. Er zijn positieve punten te halen uit die wissels, maar als we naar de score kijken, zijn we uiteraard teleurgesteld", gaat de voormalige trainer van Union SG verder.





Toch mag een 1-4-voorsprong gewoon niet meer uit handen worden gegeven. Het doelpunt van Moreira deed de wedstrijd kantelen. "Strasbourg kreeg opnieuw vertrouwen en haalde weer een goed niveau. Daarna kwamen we onder druk te staan. We moesten frisse krachten brengen, want er zijn nu eenmaal hoge fysieke inspanningen en de belasting van bepaalde spelers om rekening mee te houden, maar in die momenten hebben we slecht verdedigd."

"We misten simpelweg regelmaat. Er waren nochtans ook heel goede dingen en enkele uitstekende individuele prestaties, maar we misten te veel ingrediënten om een wedstrijd af te maken die we in handen hadden", zegt Pocognoli.

Pocognoli wil zelfkritiek zien na mislukt seizoenseinde

De Belgische trainer kreeg ook een vraag over de zevende plaats van zijn team, maar ging niet rechtstreeks op het eindklassement in. "Kijk, mijn rol is om te analyseren wat niet gewerkt heeft en uiteraard is er nood aan zelfreflectie. Ik doe dat zelf elke dag. Het belangrijkste is nu om concreet te bekijken wat dit jaar wel en niet heeft gewerkt."

"Toen ik aankwam, heb ik geprobeerd opnieuw een identiteit, groepscohesie, basisprincipes en een gedragscode te installeren, en daar ben ik nooit van afgeweken. Het is dus cruciaal om de positieve punten te behouden en die als fundament mee te nemen naar volgend jaar. Iedereen, op elk niveau, moet aan zelfkritiek doen, proberen te leren en evolueren richting volgend seizoen", besluit Pocognoli.