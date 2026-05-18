Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Brandon Morren
Brandon Morren
Antwerp heeft ingegrepen na een bijzonder pijnlijke reeks in de Europe Play-offs. Joseph Oosting werd ontslagen na drie nederlagen op rij zonder één doelpunt, en Patrick Goots ziet meerdere oorzaken voor de crisis.

Het draait tijdens deze play-offs vierkant bij Antwerp. The Great Old staat pas voorlaatste in de Europe Play-offs en kende bijzonder pijnlijke weken. Eerst was er de 0-5-nederlaag tegen Standard, nadien werd er met 0-1 verloren van Charleroi en afgelopen weekend leed het een 3-0-nederlaag tegen OH Leuven.

Negen doelpunten tegen zonder zelf te scoren. Zeker in PO2 is dat te weinig voor Antwerp, en dat heeft Joseph Oosting mogen ondervinden. Zondagvoormiddag werd de trainer op straat gezet. De laatste twee wedstrijden van het seizoen mag Faris Haroun voor zijn rekening nemen als interim-coach.

"Oosting is lang blijven geloven dat het tij zou keren, of zoals hij het zelf zou verwoorden: dat de zon weer zou schijnen, maar het ging van kwaad naar erger, met als gevolg dat ook de supporters zich zijn beginnen roeren", heeft Patrick Goots bij Het Nieuwsblad te zeggen over het ontslag van de trainer.

Goots zag Oosting de waarheid te vaak verbloemen

"Oosting zag vaak meer goeie dingen dan de journalisten, analisten en fans. Dat is eigen aan een trainer die zijn team wil beschermen, maar de waarheid werd te vaak verbloemd. Hij bleef de goeie dingen herhalen, hoewel de resultaten in zijn nadeel spraken", gaat de analist verder.

Hoewel Oosting soms opvallende keuzes maakte, wil Goots de schuld niet helemaal bij de trainer leggen. "We moeten toegeven dat er te weinig kwaliteit in de kern aanwezig was", stelt de voormalige spits. "Dat probleem is in de winter niet opgelost geraakt."

"Dat het verval in Play-off 2 zo groot was, had te maken met de vormdip van onder anderen Janssen en Kerk. Ik kan weinig sleutelspelers opsommen – op doelman Nozawa na – die hun niveau hebben gehaald. Daar was Oosting afhankelijk van, en tegelijk verantwoordelijk voor. Nogmaals: na Nieuwjaar was het héél pover", besluit Goots.

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
11:40
11:25
11:10
10:51
10:30
09:50
09:10
08:30
07:50
07:20
06:30
17/05
22:40
23:00
20:00
21:55
22:20
21:05
21:30
21:00
20:29
20:40
20:13
19:30
19:00
18:15
18:30
18:00
17:30
15:00
16:45
17:00
16:22
16:30
16:00
Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

