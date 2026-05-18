Reactie Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, voetbaljournalist
| 1 reacties
Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Simon Mignolet (38) moet vrezen voor een einde in mineur van zijn carrière. Ook nu hij weer fit is, blijft Mignolet op de bank zitten bij Club Brugge.

Sinds de eerste speeldag van de Champions' Play-offs is Simon Mignolet niet meer in actie gekomen. De 38-jarige Mignolet is begonnen aan de laatste week van zijn carrière als doelman, maar het is maar de vraag of hij nog in actie komt. 

Tegen Union koos Ivan Leko voor de tweede keer op rij voor de Dani van de Heuvel in doel. De Nederlander deed het ook goed met enkele mooie reddingen en heeft duidelijk het vertrouwen gekregen van Leko. 

Leko legt keuze voor Van den Heuvel uit?

"Het momentum van mijn ploeg wilde ik niet veranderen", zei Leko over zijn keuze voor Van den Heuvel in doel. "Hij zorgde voor balans in de ploeg, hij is vandaag de beste keuze voor Club Brugge."

Al begrijpt Leko ook wel dat hij voor teleurstelling zorgde bij Mignolet en Jackers. "Het was een heel moeilijke keuze, want Jackers deed ook enkele goede reddingen op STVV die misschien wel mee over de titel hebben beslist."

Van den Heuvel donderdag, Mignolet zondag?

Donderdag op het veld van KV Mechelen zal Van den Heuvel al zeker weer onder de laat staan, dat bevestigde Leko ook. Mignolet heeft dus enkel nog kans zondag tegen KAA Gent om zijn carrière niet als bankzitter te moeten afsluiten.

Lees ook... Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Als Club donderdag wint van KV Mechelen, is het al zeker kampioen. Dan lijkt het logisch dat Mignolet nog minuten zal maken zondag tegen KAA Gent, ook al is het dan misschien wel als invaller. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
Simon Mignolet
Ivan Leko

Meer nieuws

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

11:40
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
4
Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

07:20
2
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
13
"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

21:05
12
🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

20:29
DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

20:40
1
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

11:10
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

10:30
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

10:51
🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

19:30
1
VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

19:00
13
Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

09:46
1
Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

09:10
Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

08:30
2
Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

07:50
4
Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

06:30
2
Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

22:40
1
Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

22:20
Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

21:00
1
🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

21:30
🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

20:13
2
KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

20:00
Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

18:30
Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

16:00
2
Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10
1
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

17/05
Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

18:15
7
Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

17:30
1
Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

18:00
8
Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

16:45
KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

16:22
3
Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

17:00
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

15:31

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Club Brugge - Union SG: 5-0 FCBalto FCBalto over Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Vreemde taferelen op Stayen: Gent-spits gaat in de clinch met de eigen fans YoniVL YoniVL over Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd YoniVL YoniVL over 'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Geert DL Geert DL over "Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union wilmabar123 wilmabar123 over "Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp patje teppers patje teppers over Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved