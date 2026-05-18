Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

Simon Mignolet (38) moet vrezen voor een einde in mineur van zijn carrière. Ook nu hij weer fit is, blijft Mignolet op de bank zitten bij Club Brugge.

Sinds de eerste speeldag van de Champions' Play-offs is Simon Mignolet niet meer in actie gekomen. De 38-jarige Mignolet is begonnen aan de laatste week van zijn carrière als doelman, maar het is maar de vraag of hij nog in actie komt.

Tegen Union koos Ivan Leko voor de tweede keer op rij voor de Dani van de Heuvel in doel. De Nederlander deed het ook goed met enkele mooie reddingen en heeft duidelijk het vertrouwen gekregen van Leko.

Leko legt keuze voor Van den Heuvel uit?

"Het momentum van mijn ploeg wilde ik niet veranderen", zei Leko over zijn keuze voor Van den Heuvel in doel. "Hij zorgde voor balans in de ploeg, hij is vandaag de beste keuze voor Club Brugge."

Al begrijpt Leko ook wel dat hij voor teleurstelling zorgde bij Mignolet en Jackers. "Het was een heel moeilijke keuze, want Jackers deed ook enkele goede reddingen op STVV die misschien wel mee over de titel hebben beslist."

Van den Heuvel donderdag, Mignolet zondag?

Donderdag op het veld van KV Mechelen zal Van den Heuvel al zeker weer onder de laat staan, dat bevestigde Leko ook. Mignolet heeft dus enkel nog kans zondag tegen KAA Gent om zijn carrière niet als bankzitter te moeten afsluiten.



Als Club donderdag wint van KV Mechelen, is het al zeker kampioen. Dan lijkt het logisch dat Mignolet nog minuten zal maken zondag tegen KAA Gent, ook al is het dan misschien wel als invaller.