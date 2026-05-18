Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans heeft daags na de finale van de Beker van België een waarschuwing gekregen van het Bondsparket.

Het Bondsparket heeft gewacht tot de bekerfinale tussen Union SG en Anderlecht gespeeld was om een oordeel te vellen over Colin Coosemans. De Anderlecht-doelman werd beoordeeld voor zijn provocerende en misleidende gedrag in de Planet Group Arena op zondag 10 mei, maar ook voor zijn uitspraken na de competitienederlaag van de Brusselaars tegen Union SG op 26 april (1-3).

Coosemans was toen bij DAZN kritisch voor de VAR na de rode kaart van Sardella. “Er waren mensen die dachten dat ze belangrijker waren dan de wedstrijd.” De Anderlecht-doelman komt er uiteindelijk goed vanaf, want hij krijgt geen sanctie. De waarschuwing is wel heel duidelijk: bij een volgend incident zal hij wél bestraft worden.

De Anderlecht-kapitein kwam op een persconferentie ook terug op zijn gedrag tegen KAA Gent. “Ik besef dat mijn gedrag voor ophef heeft gezorgd. En dat dit gedrag ook deels mijn imago heeft geschaad. Het past eigenlijk niet bij de persoon die ik ben, noch bij de doelman die ik ben, maar ik heb het alleen gedaan in het belang van de club en de ploeg. Door de omstandigheden ben ik gedurende vijftien à twintig minuten iemand anders geweest.”

Doel van Anderlecht in dit seizoenseinde

Anderlecht speelt dit seizoen nog twee wedstrijden. Paars-wit ontvangt donderdag eerst STVV en trekt zondag daarna naar het Joseph Marienstadion voor de Brusselse derby tegen Union SG. Colin Coosemans zal zich voorbeeldig moeten gedragen om alsnog een sanctie van het Bondsparket te vermijden.

Lees ook... Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'›

Het doel van de Brusselse club in dit seizoenseinde is duidelijk: vierde eindigen. Momenteel staat Anderlecht vierde, voor KAA Gent en KV Mechelen. De Brusselaars tellen 30 punten, terwijl de Buffalo’s en Malinwa er 28 hebben.