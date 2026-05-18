Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans heeft daags na de finale van de Beker van België een waarschuwing gekregen van het Bondsparket.

Het Bondsparket heeft gewacht tot de bekerfinale tussen Union SG en Anderlecht gespeeld was om een oordeel te vellen over Colin Coosemans. De Anderlecht-doelman werd beoordeeld voor zijn provocerende en misleidende gedrag in de Planet Group Arena op zondag 10 mei, maar ook voor zijn uitspraken na de competitienederlaag van de Brusselaars tegen Union SG op 26 april (1-3).

Coosemans was toen bij DAZN kritisch voor de VAR na de rode kaart van Sardella. “Er waren mensen die dachten dat ze belangrijker waren dan de wedstrijd.” De Anderlecht-doelman komt er uiteindelijk goed vanaf, want hij krijgt geen sanctie. De waarschuwing is wel heel duidelijk: bij een volgend incident zal hij wél bestraft worden.

De Anderlecht-kapitein kwam op een persconferentie ook terug op zijn gedrag tegen KAA Gent. “Ik besef dat mijn gedrag voor ophef heeft gezorgd. En dat dit gedrag ook deels mijn imago heeft geschaad. Het past eigenlijk niet bij de persoon die ik ben, noch bij de doelman die ik ben, maar ik heb het alleen gedaan in het belang van de club en de ploeg. Door de omstandigheden ben ik gedurende vijftien à twintig minuten iemand anders geweest.”

Anderlecht speelt dit seizoen nog twee wedstrijden. Paars-wit ontvangt donderdag eerst STVV en trekt zondag daarna naar het Joseph Marienstadion voor de Brusselse derby tegen Union SG. Colin Coosemans zal zich voorbeeldig moeten gedragen om alsnog een sanctie van het Bondsparket te vermijden.

Het doel van de Brusselse club in dit seizoenseinde is duidelijk: vierde eindigen. Momenteel staat Anderlecht vierde, voor KAA Gent en KV Mechelen. De Brusselaars tellen 30 punten, terwijl de Buffalo’s en Malinwa er 28 hebben.

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

