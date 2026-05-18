Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Club Brugge haalde zwaar uit tegen Union en staat met één hand op de titel. Peter Vandenbempt zag vooral één ploeg die de titelstrijd met overtuiging besliste.

Club Brugge heeft zondagavond een enorme stap richting de Belgische landstitel gezet. Blauw-zwart won met 5-0 van Union SG in eigen huis. Het heeft nu vier punten voorsprong op de Brusselaars met nog slechts twee wedstrijden te gaan. Daardoor kan Club op donderdag al kampioen spelen tegen KV Mechelen.

Peter Vandenbempt was behoorlijk onder de indruk van wat hij zag. "Ik denk dat Club Brugge met een geweldige knal de titelstrijd heeft beslist", zegt hij bij Sporza. "Op de laatste col van de dag heeft het met een verschroeiende versnelling de concurrent ter plekke gelaten, zo kan je het wel zeggen."

De commentator wou graag ook enkele speler in het bijzonder uitlichten. "In het elftal van Club Brugge krioelt het van de uitblinkers, maar Vanaken is dan toch de aanvoerder die op zo'n moment zijn ploeg bij de hand neemt. En natuurlijk Christos Tzolis."

Vandenbempt ziet Tzolis als Gouden Schoen na demonstratie van Club

"Dat zijn intussen duizelingwekkende statistieken: 6 goals en 8 assists in deze play-offs", gaat hij verder. "Dan ben je kampioenenmaker. Ik beloof Tzolis plechtig dat ik hem deze keer bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen zal zetten."

Uiteindelijk twijfelt bijna niemand er nog gaan: Club kan de landstitel bijna niet meer mislopen. Als het donderdag wint tegen KV Mechelen, mag de champagne ontkurkt worden. Bij een gelijkspel ook indien Union SG niet wint van KAA Gent. Als de Brusselaars verliezen, speelt Club sowieso kampioen.



Afgelopen seizoen kreeg Union bijhoorlijk veel kritiek omwille van hun manier van spelen, waar ze later ook kampioen mee werden. Peter Vandenbempt is in ieder geval blij dat het offensieve voetbal van Club beloond wordt.

"25 doelpunten gemaakt al in deze play-offs, ik zou zeggen: een ode aan positief, offensief en spectaculair voetbal. Het is goed en verheugend om vast te stellen dat je daarmee ook kampioen kan worden", beseluit hij.