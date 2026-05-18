Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Club Brugge heeft een grote stap richting de titel gezet door Union SG een stevige klap uit te delen. Nochtans leek blauw-zwart na de heenmatch helemaal in de touwen te hangen.

Al vijftien jaar zorgen de play-offs voor heel wat wendingen, en ook dit jaar is dat niet anders. Wie had gedacht dat Club Brugge vier punten voorsprong zou nemen op Union, nadat het na de heenmatch op 19 april nog vier punten achterstand telde? In het Belgische voetbal, misschien nog meer dan elders, is de waarheid van vandaag zelden die van morgen. In minder dan een maand is alles veranderd.

Nochtans leek vooral Club Brugge in de problemen te zitten. Niet alleen door de nederlaag tegen de rechtstreekse concurrent, maar ook door de manier waarop die wedstrijd sporen leek na te laten. In het Dudenpark kon Ivan Leko niet rekenen op een volledig fitte Hans Vanaken en Nicolo Tresoldi. Tijdens de wedstrijd vielen de Brugse spelers bij bosjes in de duels, slachtoffer van de intensiteit van Union. Sterkhouders als Joel Ordóñez en Brandon Mechele verlieten Brussel al hinkend, nadat ze verzorgd moesten worden.

Club Brugge liet de storm overwaaien

Mechele gaf het onlangs nog toe: “In zo’n situatie is het Simon Mignolet die in de kleedkamer het woord neemt om de rust in de groep terug te brengen.” Maar deze keer was de voormalige doelman van de Rode Duivels er niet bij, want ook hij was geblesseerd. Naast Mechele moesten dus andere leiders hun verantwoordelijkheid nemen en de groep door die moeilijke periode trekken.

Achteraf bekeken lijkt die wedstrijd uiteindelijk meer sporen te hebben nagelaten bij Union. De twee doelpuntenmakers van die dag, Mateo Biondic en Besfort Zeneli, kwamen geblesseerd uit de strijd en misten de volgende matchen. Hun afwezigheid liet zich vooral voelen in de 0-0 tegen Gent. Drie dagen na die ongelooflijke energieverspilling, waarin Brugge geen antwoord vond, leek Union uitgeblust.

Union hapert op het slechtst mogelijke moment, Club stelt orde op zaken

Ondanks de omstandigheden raakte Club niet in paniek en profiteerde het met ruime zeges van de misstappen van zijn rivaal: 18 doelpunten in 5 wedstrijden sinds die nederlaag in Vorst. Vanaken werd in het Dudenpark hard gemist, maar verscheen met frissere benen aan de eindsprint.



Lees ook... Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"›

De 5-0 van gisteren vormde de apotheose. Hugo Siquet bevestigde het ons in de gangen van het Jan Breydelstadion: ook Ivan Leko heeft zichzelf in vraag gesteld. “We hebben enkele tactische aanpassingen gedaan en dat heeft het verschil gemaakt. De coach besefte dat de manier waarop we daar gespeeld hebben misschien niet de juiste was. Hij heeft slim enkele dingen veranderd en dat was meteen zichtbaar”, legt Siquet uit.

Club Brugge heeft zich op het best mogelijke moment herpakt, het handelsmerk van een ploeg die er vooral op de grote afspraken staat. De laatste nederlaag in de play-offs tegen een club die niet Union Saint-Gilloise heet? Die dateert van 28 mei 2023 tegen Genk, tijdens het seizoenseinde waarin Rik De Mil interim-coach was. Binnenkort is dat drie jaar geleden. Mats Rits nam toen zelfs nog de Brugse corners.