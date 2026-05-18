Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Club Brugge heeft een grote stap richting de titel gezet door Union SG een stevige klap uit te delen. Nochtans leek blauw-zwart na de heenmatch helemaal in de touwen te hangen.

Al vijftien jaar zorgen de play-offs voor heel wat wendingen, en ook dit jaar is dat niet anders. Wie had gedacht dat Club Brugge vier punten voorsprong zou nemen op Union, nadat het na de heenmatch op 19 april nog vier punten achterstand telde? In het Belgische voetbal, misschien nog meer dan elders, is de waarheid van vandaag zelden die van morgen. In minder dan een maand is alles veranderd.

Nochtans leek vooral Club Brugge in de problemen te zitten. Niet alleen door de nederlaag tegen de rechtstreekse concurrent, maar ook door de manier waarop die wedstrijd sporen leek na te laten. In het Dudenpark kon Ivan Leko niet rekenen op een volledig fitte Hans Vanaken en Nicolo Tresoldi. Tijdens de wedstrijd vielen de Brugse spelers bij bosjes in de duels, slachtoffer van de intensiteit van Union. Sterkhouders als Joel Ordóñez en Brandon Mechele verlieten Brussel al hinkend, nadat ze verzorgd moesten worden.

Club Brugge liet de storm overwaaien

Mechele gaf het onlangs nog toe: “In zo’n situatie is het Simon Mignolet die in de kleedkamer het woord neemt om de rust in de groep terug te brengen.” Maar deze keer was de voormalige doelman van de Rode Duivels er niet bij, want ook hij was geblesseerd. Naast Mechele moesten dus andere leiders hun verantwoordelijkheid nemen en de groep door die moeilijke periode trekken.

Achteraf bekeken lijkt die wedstrijd uiteindelijk meer sporen te hebben nagelaten bij Union. De twee doelpuntenmakers van die dag, Mateo Biondic en Besfort Zeneli, kwamen geblesseerd uit de strijd en misten de volgende matchen. Hun afwezigheid liet zich vooral voelen in de 0-0 tegen Gent. Drie dagen na die ongelooflijke energieverspilling, waarin Brugge geen antwoord vond, leek Union uitgeblust.

Union hapert op het slechtst mogelijke moment, Club stelt orde op zaken

Ondanks de omstandigheden raakte Club niet in paniek en profiteerde het met ruime zeges van de misstappen van zijn rivaal: 18 doelpunten in 5 wedstrijden sinds die nederlaag in Vorst. Vanaken werd in het Dudenpark hard gemist, maar verscheen met frissere benen aan de eindsprint.

Lees ook... Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

De 5-0 van gisteren vormde de apotheose. Hugo Siquet bevestigde het ons in de gangen van het Jan Breydelstadion: ook Ivan Leko heeft zichzelf in vraag gesteld. “We hebben enkele tactische aanpassingen gedaan en dat heeft het verschil gemaakt. De coach besefte dat de manier waarop we daar gespeeld hebben misschien niet de juiste was. Hij heeft slim enkele dingen veranderd en dat was meteen zichtbaar”, legt Siquet uit.

Club Brugge heeft zich op het best mogelijke moment herpakt, het handelsmerk van een ploeg die er vooral op de grote afspraken staat. De laatste nederlaag in de play-offs tegen een club die niet Union Saint-Gilloise heet? Die dateert van 28 mei 2023 tegen Genk, tijdens het seizoenseinde waarin Rik De Mil interim-coach was. Binnenkort is dat drie jaar geleden. Mats Rits nam toen zelfs nog de Brugse corners.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

09:50
1
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

07:20
2
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
4
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
13
"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

21:05
12
🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

🎥 5-0! Club Brugge haalt stevig uit tegen Union in eigen huis en kan zijn 20ste landstitel ruiken

20:29
DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

DJ Club Brugge jent Union SG na pandoering (5-0), Dani van den Heuvel toont zich gelukkige doelman

20:40
1
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

11:10
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

10:30
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

10:51
🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carrière, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

19:30
1
VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

19:00
13
Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

09:46
1
Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

09:10
Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

08:30
2
Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

07:50
4
Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

06:30
2
Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

22:40
1
Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

22:20
Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

21:00
1
🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

21:30
🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

20:13
2
KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

KRC Genk voelt druk van Westerlo en Standard: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

20:00
Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

18:30
Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

16:00
2
Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10
1
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

17/05
Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

18:15
7
Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

17:30
1
Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

18:00
8
Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

16:45
KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

16:22
3
Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

17:00
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

15:31

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Club Brugge - Union SG: 5-0 FCBalto FCBalto over Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Vreemde taferelen op Stayen: Gent-spits gaat in de clinch met de eigen fans YoniVL YoniVL over Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd YoniVL YoniVL over 'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Geert DL Geert DL over "Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union wilmabar123 wilmabar123 over "Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp patje teppers patje teppers over Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved