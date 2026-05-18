Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

Brandon Morren, voetbaljournalist
Thomas Meunier ontbrak in de selectie van LOSC voor de wedstrijd tegen Auxerre op de laatste speeldag van de Ligue 1. De Rode Duivel voelde pijn aan de dij.

Dat bevestigde zijn trainer Bruno Genesio na de wedstrijd op de persconferentie. “Hij voelde na de wedstrijd tegen Monaco pijn aan de dij. De onderzoeken toonden aan dat hij niet honderd procent fit was om aan de wedstrijd deel te nemen. We hebben geen risico genomen, niet voor deze match en ook niet met het oog op wat volgt.” De Franse trainer verving de Belgische rechtsachter door de jonge Ayyoub Bouaddi (18).

Niets ernstigs voor Rode Duivel Thomas Meunier

Thomas Meunier, die na de wedstrijd vergezeld werd door enkele naasten, verzekerde aan Le Petit Lillois dat er “niets ernstigs” aan de hand is. Zijn deelname aan het WK 2026 lijkt dus niet in gevaar. Het ging simpelweg om een voorzorgsmaatregel.

Zonder de Belg verloor LOSC met 0-2 van Auxerre. Gelukkig voor Lille verloor ook Lyon met 0-4 van Lens, waardoor OL Lille niet voorbijging in het klassement. De ploeg van Bruno Genesio eindigt het seizoen op de derde plaats en neemt volgend seizoen dus deel aan de Champions League.

Matias Fernandez-Pardo en Nathan Ngoy stonden in de basis bij LOSC

Bij Lille stonden wel twee Rode Duivels aan de aftrap. Nieuwbakken international Matias Fernandez-Pardo en Nathan Ngoy begonnen in de basis. Ter herinnering: beiden werden door Rudi Garcia geselecteerd voor het WK 2026, dat deze zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. LOSC sluit het seizoen af met 61 punten. Les Dogues wonnen 18 keer, speelden zeven keer gelijk en verloren dit seizoen negen wedstrijden.

Ligue 1

 Speeldag 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

