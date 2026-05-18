STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

Frédéric Soelle Soelle, dit seizoen door RWDM uitgeleend aan RFC Luik, zal niet in de Challenger Pro League blijven. Hij zou tekenen bij Sint-Truiden.

Frédéric Soelle Soelle (20) begon het seizoen bij RWDM, maar na enkele minuten voor de club uit Molenbeek werd hij uitgeleend aan FC Luik. Aanvankelijk was hij bankzitter, maar hij paste zich geleidelijk aan en verzamelde steeds meer speelminuten, tot hij belangrijk werd voor de Sang & Marine.

Uiteindelijk kwam Soelle Soelle tot 24 optredens voor de Sang & Marine, met 7 doelpunten in de Challenger Pro League. Een knappe remonte voor de bij KV Mechelen opgeleide aanvaller, die in april 2024 een drama meemaakte: hij was het slachtoffer van een zeer zwaar verkeersongeval, met een frontale botsing met een vrachtwagen. Eerst lag hij in kritieke toestand, hij hield er meerdere breuken aan over. Pas in januari 2025 keerde hij terug op het veld.

STVV onderhandelt met RWDM over Soelle Soelle

Zijn knappe seizoen in 1B is niet onopgemerkt gebleven. Terwijl de toekomst van RWDM onzeker is (de club zou worden overgenomen en zo een val naar de amateurreeksen vermijden, nadat hij door het oordeel van de Belgische Mededingingsautoriteit van degradatie werd gered), lijkt Frédéric Soelle Soelle hoe dan ook niet in het Edmond Machtensstadion te zullen blijven.

Volgens informatie van Sacha Tavolieri, specialist in de Belgische mercato, is Sint-Truiden inderdaad in vergevorderde onderhandelingen met RWDM over een transfer van de Belgisch-Senegalese spits (ex-Belgisch U19-international). Als de laatste details rond raken, tekent Frédéric Soelle Soelle voor vier seizoenen op Stayen. Hoeveel Sint-Truiden zou betalen, is niet bekend; Frédéric Soelle Soelle wordt op 250.000 euro geschat op Transfermarkt.





Dat zou een terugkeer langs de grote poort naar 1A zijn voor de ex-spits van KV Mechelen: in het shirt van de geel-roden, zijn opleidingsclub, speelde Frédéric Soelle Soelle 18 wedstrijden zonder te scoren.