Johan Walckiers
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen
Opvallende verschijning de voorbije weken in het Lotto Park: voormalig topjudoka Toma Nikiforov waakt tegenwoordig over de veiligheid bij Anderlecht. De imposante Brusselaar is sinds kort actief als veiligheidsagent rond de spelerstunnel van paars-wit.

Met zijn meer dan 1m90 en ruim 100 kilogram valt Nikiforov nauwelijks te missen in de gangen van het stadion. De ex-judoka bevestigt dat hij ondertussen al meerdere wedstrijden van Anderlecht meedraaide als securitymedewerker.

Toma Nikiforov van de judokamat naar de spelerstunnel van Anderlecht

“De wedstrijd tegen KV Mechelen was al mijn derde match bij Anderlecht”, vertelt Nikiforov aan La DH. “Ik controleer vooral de toegang tot de spelerstunnel. Niet iedereen mag daar zomaar binnen, soms zelfs familieleden niet.”

De 33-jarige Brusselaar stopte ongeveer een jaar geleden met zijn carrière als topsporter. Nikiforov was jarenlang één van de bekendste Belgische judoka’s en werkte tijdens zijn sportloopbaan als Elite Sporter Defensie bij het leger.

Na zijn afscheid van de tatami besloot hij ook professioneel actief te blijven binnen Defensie. Momenteel werkt hij afwisselend als chauffeur van een generaal. In zijn vrije weken vult hij dat aan met opdrachten in de veiligheidssector.

“Ik hou er niet van om stil te zitten”, legt hij uit. “In plaats van thuis in de zetel te hangen, ben ik ingegaan op een aanbod van een securitybedrijf. Zo ben ik uiteindelijk bij Anderlecht terechtgekomen.”

Zijn talenkennis blijkt daarbij een extra troef. Nikiforov spreekt naast Frans ook Nederlands, Engels en Bulgaars, wat handig blijkt in een omgeving waar veel verschillende mensen passeren.

Lang rechtstaan

Een wedstrijddag blijkt bovendien behoorlijk intensief te zijn. Voor de wedstrijd tegen KV Mechelen was hij bijvoorbeeld al vanaf 9 uur ’s morgens aanwezig, terwijl de match pas om 13u30 begon. “Het lastigste is eigenlijk zolang rechtstaan”, lacht hij. “Dan voel je je rug wel.”

Ondanks zijn nieuwe job blijft Nikiforov opvallend nuchter over het voetbalwereldje. Grote incidenten maakte hij voorlopig nog niet mee, al liep de spanning soms wel even op met supporters. “Maar meestal kalmeert dat snel, zeker wanneer de politie erbij komt”, besluit hij met een glimlach.

