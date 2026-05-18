Aernout Van Lindt
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'
Club Brugge werd op heel prachtige wijze dé titelfavoriet bij uitstek na een 5-0 overwinning tegen Union SG. Rondom de wedstrijd werd wel een pijnlijk beeld gedeeld van een supporter van Club Brugge die over de schreef ging. Club Brugge heeft meteen gereageerd.

De supporters waren talrijk opgekomen voor het duel tussen Club Brugge en Union SG. En dat zorgde uiteraard ook voor de nodige banter, zeker na de 5-0 einduitslag. Zo knalde Vamos a la Playa zowel uit de stadionboxen als uit de tribunes.

Dit soort gevaarlijk randdebielgedrag moeten we uit ons voetbal weren. En verplicht in een deradicaliseringstraject duwen.

Werk aan de winkel voor @ClubBrugge en het gerecht. Ze maken Club ten schande op wat een glorieuze avond was. https://t.co/otulaZBctT

— Jeremie Vaneeckhout (@JeremieVaneeckh) May 18, 2026

Daar konden ook de Brusselaars zich wel mee verzoenen. Maar er doken ook andere beelden op, jammer genoeg. Zo zou er een supporter een Hitlergroet hebben gebracht tijdens de topper tussen Club Brugge en Union SG die op 5-0 eindigde.

Stadionverbod voor 'supporter' Club Brugge

Club Brugge heeft op de eigen webstek met een statement meteen stevig uitgehaald. Ze zijn niet te spreken over de actie van de 'zogenaamde supporter' in kwestie en gaan ook meteen een stadionverbod uitspreken tegen hem, zo klinkt het.

"Gisteren behaalde Club een prachtige overwinning tegen Royale Union Saint-Gilloise. Na afloop van de wedstrijd verschenen op social media beelden van een zogenaamde supporter die een fascistische groet deed. Dit werd onmiddellijk afgekeurd door mede-supporters", aldus blauw-zwart.

Stevig statement van Club Brugge

"Dit soort gedrag heeft geen plaats in het Jan Breydelstadion. Deze ochtend werd de man geïdentificeerd door onze interne veiligheidsdiensten. Er zal een juridisch dossier worden opgestart. In overeenstemming met ons reglement van interne orde wordt de man bovendien met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd de toegang tot het stadion ontzegd, in afwachting van de verdere behandeling van het dossier door de juridische instanties van de KBVB."

De man in kwestie moet dus vrezen voor zware sancties, want de kans dat het enkel bij een stadionverbod blijft is eerder klein. Mogelijk komt er nog een stevig staartje aan het juridisch dossier, eens het onderzoek verder loopt. Racisme of facisme kunnen en mogen nooit het laatste woord hebben, ook niet in een voetbalstadion.

