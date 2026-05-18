"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

Is Union Saint-Gilloise een grotere club dan Anderlecht? Silvio Proto vindt van niet en maakte er een punt van om zijn standpunt duidelijk te verdedigen. Daarbij kijkt hij ook naar zijn eigen verleden.

De ex-doelman herinnerde aan zijn palmares bij Anderlecht: "Ik heb horen zeggen dat Union een grotere club is geworden dan Anderlecht. Dan klink ik misschien als een dikkenek, maar ik heb zes landstitels en twee Bekers van België. Union heeft 12 landstitels en 4 Bekers van België. Ik heb de helft van hun erelijst."

"Ik verdedig gewoon mijn club," voegde Silvio Proto eraan toe aan de micro van RTL Sports in het programma Dans le vestiaire. "Wat mij echt stoort, is als ik supporters hoor zeggen: 'We zijn toch wel gecharmeerd door Union.' Ga dan maar weg. We hebben je niet nodig. Als je gecharmeerd bent, ga dan!"

Silvio Proto is héél streng voor Union SG

De analist benadrukt hoe belangrijk het is om je club te steunen, in goede én in slechte tijden: "Als je de club in je hart draagt, blijf je, ook in moeilijke momenten. En op de dag dat we weer opveren, weer kampioen worden, zullen die mensen terugkeren."

Silvio Proto droeg de paars-witte kleuren tussen 2005 en 2016, met een uitleenbeurt aan Beerschot in het seizoen 2008-2009. Hij speelde niet minder dan 372 wedstrijden voor Anderlecht en is dus vanzelfsprekend erg aan de club gehecht. Intussen is hij coördinator van de doelmannen.

Anderlecht, de meest gelauwerde club van het land



Het is belangrijk te benadrukken dat Anderlecht de meest gelauwerde club van België blijft met 34 titels. Daarachter volgt Club Brugge met 19, en daarna Union Saint-Gilloise met 12. De Unionisten behaalden hun titels in 1904, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1913, 1923, 1933, 1934, 1935 en recent in 2025. Historisch gezien blijft Anderlecht de club met de rijkste erelijst van België, al maakt Union Saint-Gilloise de laatste jaren indruk sinds de terugkeer op het hoogste niveau.