"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

Club Brugge werd op heel prachtige wijze dé titelfavoriet bij uitstek na een 5-0 overwinning tegen Union SG. Rondom de wedstrijd werd wel een pijnlijk beeld gedeeld, al is niet iedereen het eens over de authenticiteit van het bericht.

Over de wedstrijd zelf moet er niet te veel meer gezegd worden: Club Brugge was de betere ploeg en won verdiend. De einduitslag was misschien te streng, want 5-0 hoefde zeker niet en ook Union SG kreeg enkele mooie kansen.

Maar blauw-zwart lijkt nu wel op weg naar de titel. De kloof met Union SG is vier punten, dus blauw-zwart staat op één overwinning van de eindzege. Union SG zal zich moeten verzoenen met een tweede plaats en de bekerwinst.

Club Brugge wint met mooie cijfers van Union SG, gedrag supporters een smet op de zaak?

De supporters waren talrijk opgekomen voor het duel tussen Club Brugge en Union SG. En dat zorgde uiteraard ook voor de nodige banter, zeker na de 5-0 einduitslag. Zo knalde Vamos a la Playa zowel uit de stadionboxen als uit de tribunes.

Dit soort gevaarlijk randdebielgedrag moeten we uit ons voetbal weren. En verplicht in een deradicaliseringstraject duwen.



Werk aan de winkel voor @ClubBrugge en het gerecht. Ze maken Club ten schande op wat een glorieuze avond was. https://t.co/otulaZBctT — Jeremie Vaneeckhout (@JeremieVaneeckh) May 18, 2026

Daar konden ook de Brusselaars zich wel mee verzoenen. Maar er doken ook andere beelden op, die gretig werden gedeeld door Jeremie Vaneeckhout van de politiek partij Groen. Zo zou er een supporter een Hitlergroet hebben gebracht tijdens de topper.



Lees ook... Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'›

Gevaarlijk randdebielgedrag van supporter Club Brugge?

"Dit soort gevaarlijk randdebielgedrag moeten we uit ons voetbal weren. En verplicht in een deradicaliseringstraject duwen. Werk aan de winkel voor Club Brugge en het gerecht. Ze maken Club ten schande op wat een glorieuze avond was", deelde hij de beelden.

Er is wel twijfel over de authenticiteit van de beelden, want verschillende mensen reageren dat het over beelden gaat van vroeger en dat Club Brugge al zou hebben ingegrepen tegen de supporter in kwestie. Dat wordt dan weer tegengesproken door anderen, die zeggen dat het wel degelijk over nieuwe beelden gaat. Vermoedelijk komt er snel een officiële reactie vanuit Brugse hoek om alle twijfel weg te nemen en te reageren op deze daden.